Низька спроможність АРМА вимагає негайних змін в управлінні активами - нардеп

Міжнародні партнери вимагають докорінних змін в управлінні активами, що передані в Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА), адже чинна система не справляється з великим обсягом майна і є неефективною. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив нардеп, заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

"Ми маємо вимогу від Ukraine Facility для отримання кредиту на 50 млрд євро поміняти підходи до управління активами в АРМА. Тобто те, що станом на зараз зрозуміло, - щось міняти точно треба", - зазначив він.

За його словами, наразі спроможність АРМА низька, тому що агентство не може осилити ту кількість активів, які до нього передаються. Ситуація не стала кращою і при новій очільниці Олені Думі.

"Очевидно, що діючі підходи треба змінювати… Як саме це має відбуватися зараз сказати складно, але діючий інститут управителів дуже кривий і неефективний", - вказав Мовчан.

Нардеп пояснив, що за умовами діючого інструменту для відбору управителів для арештованих активів дуже низька конкуренція. За попередній рік АРМА відібрала лише близько 50 управителів, а це "не результат".

Контекст

Програма Ukraine Facility передбачає надання Україні 50 млрд євро протягом наступних чотирьох років. Як повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, серед вимог для надання фінансування, серед іншого, у першому кварталі 2025 року має бути проведена реформа АРМА, яка має передбачати зміни у відборі керівника агентства і прозору процедуру управління та продажу арештованих активів.

Додамо

Заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, днями всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непророзості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Також вони заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.

Вже колишній голова громадської ради при АРМА Ігор Чобітько в коментарі УНН наголосив, що після саморозпуску громадської ради АРМА взагалі залишилася без зовнішнього контролю, а тому не можна назвати діяльність АРМА прозорою.

Колишній керівник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін вважає, що голова АРМА Олена Дума боїться громадського контролю, оскільки має що приховувати.