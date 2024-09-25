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Керівництво АРМА свідомо блокує роботу громадської ради, бо має що приховувати - юрист

Київ • УНН

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Громадська рада при Агентстві з розшуку і менеджменту активів склала свої повноваження, оскільки його очільниця Олена Дума боїться громадського контролю і намагалася максимально протидіяти нагладачам, каже юрист.

Громадська рада при Агентстві з розшуку і менеджменту активів склала свої повноваження, оскільки його очільниця Олена Дума боїться громадського контролю і намагалася максимально протидіяти наглядачам. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив юрист Андрій Потьомкін.

Контекст

Напередодні всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непророзості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Окрім того, члени ради заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.

Колишній керівник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін зазначив, що антикорупційна стратегія, відповідно до якої розроблявся закон про АРМА, передбачала застосування механізмів громадського контролю, зокрема, створення громадської ради як ключову гарантію ефективності управління арештованими активами.

"Ця рада мала забезпечувати прозорість та контроль за діяльністю АРМА, сприяти взаємодії останнього з громадськістю та врахуванню думки суспільства під час виконання покладених на агентство завдань. Однак, як це робити, якщо тобі не дають інформацію та доступ до документів і взагалі не пускають на поріг", - вказав він.

За його словами, така поведінка очільниці АРМА Олени Думи вказує на те, що їй є що приховувати від громадськості.

"Керівництво АРМА боїться громадського контролю, бо має що приховувати, а тому всіляко протидіє роботі Громадської ради", - зазначив юрист.

Додамо

Останнім часом АРМА і його очільниця Олена Дума все частіше стають фігурантами скандалів, а від експертів звучать заяви про неефективну роботу агентства і необхідність проведення міжнародного аудиту його діяльності.

Так, днями навколо АРМА почав розгоратися новий скандал через те, що в управлінні агентства вже понад два роки перебувають близько 21 тисячі російсько-білоруських вагонів і за цей час для них так і не знайшли застосування. Лише після розголосу у ЗМІ Олена Дума оголосила, що АРМА обрало управителя для партії з 436 арештованих вагонів та розпочинає конкурсні процедури ще щодо 100 вагонів.

Екснардеп Ігор Мосійчук вважає, що голова АРМА Олена Дума могла умисне затягувати процес пошуку управителів для російсько-білоруських вагонів, що свідчить про її ймовірну "роботу на ворогів".

Окрім того, є багато запитань до оцінювання активів, які АРМА передає під управління. Адже агентство має управляти активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості. Для того, щоб зберегти чи примножити вартість активу, його потрібно оцінити і за законом внести ці дані у Реєстр арештованих активів. Однак, реальність виглядає інакше і наочним прикладом цьому може слугувати історія з санаторієм "Трускавець" та переданими в АРМА сміттєвозами, у реєстрі відсутні будь-які відомості про їх оцінку.

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта припускає, що АРМА вибірково публікує інформацію про оцінку арештованого майна через те, що їм це вигідно з корупційних міркувань. На його думку, такі факти мають реагувати правоохоронці.

Загалом за останні роки в АРМА накопичилося багато майна, яке б могло не просто приносити дохід державному бюджету, а й працювати з користю під час повномасштабної війни. Наприклад, більшість санаторіїв, які передані АРМА, могли б приймати на реабілітацію поранених військових чи надавати прихисток переселенцям.

До того ж, в управлінні АРМА перебуває немало важкої техніки, яка б могла працювати на користь держави. Екскаватори та бульдозери могли б використовуватися для укріплення оборони або відновлення інфраструктури, а по факту вони простоюють без діла.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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