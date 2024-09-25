Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист

Общественный совет при Агентстве по розыску и менеджменту активов сложил свои полномочия, поскольку его руководитель Елена Дума боится общественного контроля и пыталась максимально противодействовать смотрителям. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил юрист Андрей Потемкин.

Контекст

Накануне все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Кроме того, члены совета заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Бывший руководитель юридического управления АРМА Андрей Потемкин отметил, что антикоррупционная стратегия, в соответствии с которой разрабатывался закон об АРМА, предусматривала применение механизмов общественного контроля, в частности, создание общественного совета как ключевую гарантию эффективности управления арестованными активами.

"Этот совет должен был обеспечивать прозрачность и контроль за деятельностью АРМА, способствовать взаимодействию последнего с общественностью и учету мнения общества при выполнении возложенных на агентство задач. Однако, как это делать, если тебе не дают информацию и доступ к документам и вообще не пускают на порог", - указал он.

По его словам, такое поведение руководительницы АРМА Елены Думы указывает на то, что ей есть что скрывать от общественности.

"Руководство АРМА боится общественного контроля, потому что есть что скрывать, а потому всячески противодействует работе Общественного совета", - отметил юрист.

Добавим

В последнее время АРМА и его руководительница Елена Дума все чаще становятся фигурантами скандалов, а от экспертов звучат заявления о неэффективной работе агентства и необходимости проведения международного аудита его деятельности.

Так, на днях вокруг АРМА начал разгораться новый скандал из-за того, что в управлении агентства уже более двух лет находятся около 21 тысячи российско-белорусских вагонов и за это время для них так и не нашли применения. Только после огласки в СМИ Елена Дума объявила, что АРМА выбрало управляющего для партии из 436 арестованных вагонов и начинает конкурсные процедуры еще по 100 вагонам.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что глава АРМА Елена Дума могла умышленно затягивать процесс поиска управляющих для российско-белорусских вагонов, что свидетельствует о ее вероятной "работе на врагов".

Кроме того, есть много вопросов к оценке активов, которые АРМА передает под управление. Ведь агентство должно управлять активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Для того, чтобы сохранить или приумножить стоимость актива, его нужно оценить и по закону внести эти данные в Реестр арестованных активов. Однако, реальность выглядит иначе и наглядным примером этому может служить история с санаторием "Трускавец" и переданными в АРМА мусоровозами, в реестре отсутствуют какие-либо сведения об их оценке.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта предполагает, что АРМА выборочно публикует информацию об оценке арестованного имущества из-за того, что им это выгодно из коррупционных соображений. По его мнению, на такие факты должны реагировать правоохранители.

В целом за последние годы в АРМА накопилось много имущества, которое могло бы не просто приносить доход государственному бюджету, но и работать с пользой во время полномасштабной войны. Например, большинство санаториев, переданных АРМА, могли бы принимать на реабилитацию раненых военных или предоставлять приют переселенцам.

К тому же, в управлении АРМА находится немало тяжелой техники, которая могла бы работать на пользу государства. Экскаваторы и бульдозеры могли бы использоваться для укрепления обороны или восстановления инфраструктуры, а по факту они простаивают без дела.