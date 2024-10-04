АРМА чекають зміни: Представництво ЄС вимагає прозорості в управлінні активами

Представництво ЄС вимагає реформувати Агентство з розшуку і менеджменту активів для продовження надання фінансової допомоги Україні. Про це повідомили в пресслужбі Представництва у відповідь на запит УНН.

У дипломатичному органі наголосили, що Україна взяла на себе зобов’язання реформувати законодавчу базу для АРМА та його діяльності до кінця першого кварталу 2025 року.

Реформа має включати кілька важливих аспектів, таких як прозорий відбір керівника АРМА, що передбачає перевірку його доброчесності та професіоналізму. Також необхідно створити незалежну систему зовнішньої оцінки діяльності агентства та забезпечити прозорість процедури управління та продажу активів, переданих в АРМА.

Європейська комісія підтримує контакт із урядом України щодо виконання цих зобов’язань - наголосили в Представництві ЄС.

Там також зазначили, що слідкуватимуть за діяльністю АРМА і готові надавати технічну допомогу та підтримувати розвиток спроможності українського агентства, якщо виникне така потреба.

Низька спроможність АРМА вимагає негайних змін в управлінні активами - нардеп

Контекст

Програма Ukraine Facility (програма фінансової підтримки України від ЄС) передбачає надання Україні 50 млрд євро протягом наступних чотирьох років. Як повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, серед вимог для надання фінансування, серед іншого, у першому кварталі 2025 року має бути проведена реформа АРМА, яка має передбачати зміни у відборі керівника агентства і прозору процедуру управління та продажу арештованих активів.

Додамо

Заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, нещодавно всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непрозорості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Також вони заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.

Вже колишній голова громадської ради при АРМА Ігор Чобітько в коментарі УНН наголосив, що після саморозпуску громадської ради АРМА взагалі залишилася без зовнішнього контролю, а тому не можна назвати діяльність АРМА прозорою.