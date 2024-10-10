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Робимо все від себе залежне, щоб діти нашої громади займалися спортом та фізично розвивалися - мер Броварів

Робимо все від себе залежне, щоб діти нашої громади займалися спортом та фізично розвивалися - мер Броварів

Київ • УНН

 • 116278 перегляди

Робимо все від себе залежне, щоб діти нашої громади займалися спортом та фізично розвивалися, каже мер Броварів.

Понад десять тисяч хлопців та дівчат відвідують різноманітні секції у Броварській громаді, регулярно беруть участь у різноманітних обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, звідки повертаються з перемогами та призовими місцями. Про те, як у цей непростий час в громаді вдається підтримувати та розвивати дитячо-юнацький спорт, розповів міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН.

Деталі

"На даний час у нашій громаді успішно функціонують єдина в Європі дитячо-юнацька спортивна школа ушу та єдиноборств, спортивна школа міського відділу фізкультури та спорту, спортивна школа міського управління освіти та науки, а також футбольний клуб "Бровари". Окрім цього, діють різноманітні приватні секції та спортивні групи. Хлопці та дівчата мають змогу обрати той вид спорту, який їм подобається і з яким вони хочуть пов’язати свої життєві досягнення. Можуть займатися різними єдиноборствами, зокрема хортингом – сучасним бойовим мистецтвом, яке створене в Україні. Також у нас діють секції легкої атлетики, фехтування на шпагах, баскетболу, гандболу, футболу, боксу, пауерліфтингу, шахів, настільного тенісу, плавання, художньої гімнастики, лижних гонок.

Звісно, що через повномасштабне російське вторгнення частина дітей з батьками виїхали до інших регіонів України або за кордон. Є й такі, хто повернувся. Загалом, можна сказати, що до масового спорту в громаді залучено понад десять тисяч дітей. Важливо, що серед них багато дітей, які переїхали з окупованих та прифронтових територій.

Маємо цього року серед наших юних спортсменів переможців та призерів різноманітних змагань з ушу, хортингу, шахів та інших видів спорту", - розповів Ігор Сапожко.

У перші місяці повномасштабної російської агресії чимало питань, у тому числі і дитячий спорт, відійшли на другий план. Однак, як зазначає мер Броварів, їм вдалося зберегти у спортивних школах тренерський "кістяк", на належному рівні підтримується наявна спортивна інфраструктура, виділяються кошти на участь дітей у змаганнях, залучаються спонсори.

"Робимо все від себе залежне, щоб хлопці та дівчата в Броварській громаді мали змогу займатися різними видами спорту та фізично розвиватися, радували батьків і тренерів своїми перемогами. Хочемо, щоб у нас з’являлися нові спортивні секції, і їх відвідувало якомога більше дітей", - додав Ігор Сапожко.

Нагадаємо

Засновник єдиної в Європі дитячо-юнацької спортивній школі ушу та єдиноборств, яка функціонує в Броварах, президент Національної української федерації ушу Олег Чуканов в коментарі УНН розповів, що у Броварській громаді влада підтримує дитячий спорт. Зараз особливо важливо залучати якомога більше дітей до занять спортом.

"Навіть у цей непростий час необхідно залучати дітей до занять спортом, і тим самим підтримувати їх. Адже у багатьох дітей, як і в дорослих, так само може бути дещо пригнічений стан, тому що вони бачать, що відбувається навкруги. Тому це не просто тренування, це розмови, психологічна підтримка. Треба вселяти в дітей оптимізм, показувати, що ми всі працюємо на перемогу у цій війні.

Безумовно, що в цей час ми маємо повну підтримку від влади Броварів та міського голови Ігоря Сапожка. Він в курсі усіх аспектів діяльності школи, завжди цікавиться проблемними питаннями та сприяє їх оперативному вирішенню, прислухається до наших пропозицій. Цікавиться нашими спортивними досягненнями. У нас повне взаєморозуміння з міською владою, і це дає відповідний результат. У цей непростий час нам би було важко без такої підтримки", - розповів Олег Чуканов.

Своєю чергою, член комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Георгій Мазурашу висловив думку, що в тих громадах, де місцева влада розуміє важливість спортивного виховання та оздоровлення дітей, там на ці цілі виділяється достатньо коштів.

"Дитячий та юнацький спорт переважно розвивається за кошти місцевих органів влади. Сказати, що на цю систему виділяється достатньо коштів, не можна було, у принципі, за весь період Незалежності. Але з роками це, напевно, аж занадто стало залежати від спроможності громад та настроїв місцевого керівництва. Відповідно, навіть в цей час в окремих громадах дитячо-юнацький спорт фінансується непогано. Десь відкриваються нові спортивні школи, клуби, класи і так далі. А десь, навпаки, їх змушені закривати, тому що не можуть створити навіть більш-менш пристойні умови для масового залучення дітей та підлітків до занять спортом", - зазначив нардеп в коментарі УНН.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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