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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 12:19  •  22449 просмотра

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались, говорит мэр Броваров.

Более десяти тысяч ребят посещают различные секции в Броварской громаде, регулярно участвуют в различных областных, всеукраинских и международных соревнованиях, откуда возвращаются с победами и призовыми местами. О том, как в это непростое время в громаде удается поддерживать и развивать детско-юношеский спорт, рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Детали

"В настоящее время в нашей громаде успешно функционируют единственная в Европе детско-юношеская спортивная школа ушу и единоборств, спортивная школа городского отдела физкультуры и спорта, спортивная школа городского управления образования и науки, а также футбольный клуб "Бровары". Кроме этого, действуют различные частные секции и спортивные группы. Ребята могут выбрать тот вид спорта, который им нравится и с которым они хотят связать свои жизненные достижения. Могут заниматься различными единоборствами, в частности хортингом - современным боевым искусством, которое создано в Украине. Также у нас действуют секции легкой атлетики, фехтования на шпагах, баскетбола, гандбола, футбола, бокса, пауэрлифтинга, шахмат, настольного тенниса, плавания, художественной гимнастики, лыжных гонок.

Конечно, из-за полномасштабного российского вторжения часть детей с родителями выехали в другие регионы Украины или за границу. Есть и такие, кто вернулся. В целом, можно сказать, что к массовому спорту в громаде привлечено более десяти тысяч детей. Важно, что среди них много детей, которые переехали с оккупированных и прифронтовых территорий.

Есть в этом году среди наших юных спортсменов победителей и призеров различных соревнований по ушу, хортингу, шахматам и другим видам спорта", - рассказал Игорь Сапожко.

В первые месяцы полномасштабной российской агрессии многие вопросы, в том числе и детский спорт, отошли на второй план. Однако, как отмечает мэр Броваров, им удалось сохранить в спортивных школах тренерский "костяк", на должном уровне поддерживается имеющаяся спортивная инфраструктура, выделяются средства на участие детей в соревнованиях, привлекаются спонсоры.

"Делаем все от себя зависящее, чтобы ребята в Броварской громаде имели возможность заниматься различными видами спорта и физически развиваться, радовали родителей и тренеров своими победами. Хотим, чтобы у нас появлялись новые спортивные секции, и их посещало как можно больше детей", - добавил Игорь Сапожко.

Напомним

Основатель единственной в Европе детско-юношеской спортивной школе ушу и единоборств, которая функционирует в Броварах, президент Национальной украинской федерации ушу Олег Чуканов в комментарии УНН рассказал, что в Броварской громаде власть поддерживает детский спорт. Сейчас особенно важно привлекать как можно больше детей к занятиям спортом.

"Даже в это непростое время необходимо привлекать детей к занятиям спортом, и тем самым поддерживать их. Ведь у многих детей, как и у взрослых, так же может быть несколько подавленное состояние, потому что они видят, что происходит вокруг. Поэтому это не просто тренировка, это разговоры, психологическая поддержка. Надо вселять в детей оптимизм, показывать, что мы все работаем на победу в этой войне.

Безусловно, что в это время мы имеем полную поддержку от власти Броваров и городского головы Игоря Сапожко. Он в курсе всех аспектов деятельности школы, всегда интересуется проблемными вопросами и способствует их оперативному решению, прислушивается к нашим предложениям. Интересуется нашими спортивными достижениями. У нас полное взаимопонимание с городскими властями, и это дает соответствующий результат. В это непростое время нам бы было трудно без такой поддержки", - рассказал Олег Чуканов.

В свою очередь, член комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу выразил мнение, что в тех громадах, где местные власти понимают важность спортивного воспитания и оздоровления детей, там на эти цели выделяется достаточно средств.

"Детский и юношеский спорт преимущественно развивается за счет местных органов власти. Сказать, что на эту систему выделяется достаточно средств, нельзя было, в принципе, за весь период Независимости. Но с годами это, наверное, слишком уж стало зависеть от способности громад и настроений местного руководства. Соответственно, даже в настоящее время в отдельных громадах детско-юношеский спорт финансируется неплохо. Где-то открываются новые спортивные школы, клубы, классы и так далее. А где-то, наоборот, их вынуждены закрывать, потому что не могут создать даже более-менее приличные условия для массового привлечения детей и подростков к занятиям спортом", - отметил нардеп в комментарии УНН.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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