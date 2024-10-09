У тих громадах, де є бажання місцевої влади підтримувати розвиток дитячого спорту, він фінансується непогано – нардеп

Дитячо-юнацький спорт переважно фінансується з місцевих бюджетів. В тих громадах, де місцева влада розуміє важливість спортивного виховання та оздоровлення дітей, там на ці цілі виділяється достатньо коштів. Таку думку озвучив член комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Георгій Мазурашу в коментарі УНН.

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"Дитячий та юнацький спорт переважно розвивається за кошти місцевих органів влади. Сказати, що на цю систему виділяється достатньо коштів, не можна було, в принципі, за весь період Незалежності. Але з роками це, напевно, аж занадто стало залежати від спроможності громад та настроїв місцевого керівництва. Відповідно, навіть в цей час в окремих громадах дитячо-юнацький спорт фінансується непогано. Десь відкриваються нові спортивні школи, клуби, класи і так далі. А десь, навпаки, їх змушені закривати, тому що не можуть створити навіть більш-менш пристойні умови для масового залучення дітей та підлітків до занять спортом" - зазначив Георгій Мазурашу.

За його словами, в Україні необхідно в цілому реформувати систему підтримки сфери фізичної культури і спорту за принципом, коли держава забезпечувала би фінансову підтримку дитячо-юнацького спорту залежно від показників результативності роботи, зокрема, масовості та спортивних результатів.

Також варто було би реально посприяти меценатській діяльності в спорті, коли суб’єкти бізнесу могли би передавати, наприклад, 0,75% від загального доходу на підтримку спортивних проектів, звужуючи на цю суму базу оподаткування. Тобто держава недоотримала би в бюджет податки з 0,75% доходу, натомість позитивний ефект для сфери спорту був би в рази більшим. Але на це все потрібна політична воля. Тим більше, що зараз фокус влади спрямований на війну і супутні проблеми. Плюс не так багато представників влади реально можуть зрозуміти, про які кардинальні зміни йде мова. А поверхневим поглядом це все ігнорується, як другорядне та неважливе. Хоча чи може бути неважливим питання оздоровлення, позитивного виховання підростаючого покоління та програмування його на успішність - додав народний депутат.

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Засновник єдиної в Європі дитячо-юнацької спортивній школі ушу та єдиноборств, яка функціонує в Броварах, президент Національної української федерації ушу Олег Чуканов в коментарі УНН розповів, що зараз особливо важливо залучати якомога більше дітей до занять спортом.

"Навіть у цей непростий час необхідно залучати дітей до занять спортом, і тим самим підтримувати їх. Адже у багатьох дітей, як і в дорослих, так само може бути дещо пригнічений стан, тому що вони бачать, що відбувається навкруги. Тому це не просто тренування, це розмови, психологічна підтримка. Треба вселяти в дітей оптимізм, показувати, що ми всі працюємо на перемогу у цій війні.

Безумовно, що в цей час ми маємо повну підтримку від влади Броварів та міського голови Ігоря Сапожка. Він в курсі усіх аспектів діяльності школи, завжди цікавиться проблемними питаннями та сприяє їх оперативному вирішенню, прислухається до наших пропозицій. Цікавиться нашими спортивними досягненнями. У нас повне взаєморозуміння з міською владою, і це дає відповідний результат. В цей непростий час нам би було важко без такої підтримки", - зазначив Олег Чуканов.

У свою чергу, міський голова Броварів Ігор Сапожко підкреслив, що розвиток дитячого спорту в цей непростий час, виховання юних спортсменів є зайвим свідченням того, що країна вірить у перемогу.

"Ми пишаємося тим, що саме у Броварах діє така дитячо-юнацька спортивна школа. Тим, що її вихованці є переможцями та призерами престижних європейських та світових змагань. Якби складно не було, але наша школа ушу зберегла свій потенціал. Приємно, що у школі займаються діти-переселенці. Міська влада надає школі усю необхідну підтримку та, загалом, приділяє значну увагу розвитку дитячого спорту в громаді. Робимо все від себе залежне, щоб хлопці та дівчата в Броварській громаді мали змогу займатися різними видами спорту та фізично розвиватися, щоб у нас з’являлися нові спортивні секції", - розповів мер Броварів в коментарі УНН.

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