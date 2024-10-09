В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

Детско-юношеский спорт преимущественно финансируется из местных бюджетов. В тех общинах, где местные власти понимают важность спортивного воспитания и оздоровления детей, там на эти цели выделяется достаточно средств. Такое мнение озвучил член комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу в комментарии УНН.

Детали

"Детский и юношеский спорт преимущественно развивается за средства местных органов власти. Сказать, что на эту систему выделяется достаточно средств, нельзя было, в принципе, за весь период Независимости. Но с годами это, наверное, слишком стало зависеть от способности общин и настроений местного руководства. Соответственно, даже в настоящее время в отдельных общинах детско-юношеский спорт финансируется неплохо. Где-то открываются новые спортивные школы, клубы, классы и так далее. А где-то, наоборот, их вынуждены закрывать, потому что не могут создать даже более-менее приличные условия для массового привлечения детей и подростков к занятиям спортом", - отметил Георгий Мазурашу.

По его словам, в Украине необходимо в целом реформировать систему поддержки сферы физической культуры и спорта по принципу, когда государство обеспечивало бы финансовую поддержку детско-юношеского спорта в зависимости от показателей результативности работы, в частности, массовости и спортивных результатов.

Также стоило бы реально поспособствовать меценатской деятельности в спорте, когда субъекты бизнеса могли бы передавать, например, 0,75% от общего дохода на поддержку спортивных проектов, сужая на эту сумму базу налогообложения. То есть государство недополучило бы в бюджет налоги с 0,75% дохода, зато положительный эффект для сферы спорта был бы в разы больше. Но на это все нужна политическая воля. Тем более, что сейчас фокус власти направлен на войну и сопутствующие проблемы. Плюс не так много представителей власти реально могут понять, о каких кардинальных изменениях идет речь. А поверхностным взглядом это все игнорируется, как второстепенное и неважное. Хотя может ли быть неважным вопрос оздоровления, позитивного воспитания подрастающего поколения и программирования его на успешность - добавил народный депутат.

Дополнительно

Основатель единственной в Европе детско-юношеской спортивной школе ушу и единоборств, которая функционирует в Броварах, президент Национальной украинской федерации ушу Олег Чуканов в комментарии УНН рассказал, что сейчас особенно важно привлекать как можно больше детей к занятиям спортом.

"Даже в это непростое время необходимо привлекать детей к занятиям спортом, и тем самым поддерживать их. Ведь у многих детей, как и у взрослых, так же может быть несколько подавленное состояние, потому что они видят, что происходит вокруг. Поэтому это не просто тренировка, это разговоры, психологическая поддержка. Надо вселять в детей оптимизм, показывать, что мы все работаем на победу в этой войне.

Безусловно, что в это время мы имеем полную поддержку от власти Броваров и городского головы Игоря Сапожко. Он в курсе всех аспектов деятельности школы, всегда интересуется проблемными вопросами и способствует их оперативному решению, прислушивается к нашим предложениям. Интересуется нашими спортивными достижениями. У нас полное взаимопонимание с городскими властями, и это дает соответствующий результат. В это непростое время нам бы было трудно без такой поддержки", - отметил Олег Чуканов.

В свою очередь, городской голова Броваров Игорь Сапожко подчеркнул, что развитие детского спорта в это непростое время, воспитание юных спортсменов является лишним свидетельством того, что страна верит в победу.

"Мы гордимся тем, что именно в Броварах действует такая детско-юношеская спортивная школа. Тем, что ее воспитанники являются победителями и призерами престижных европейских и мировых соревнований. Как бы сложно ни было, но наша школа ушу сохранила свой потенциал. Приятно, что в школе занимаются дети-переселенцы. Городская власть оказывает школе всю необходимую поддержку и, в общем, уделяет значительное внимание развитию детского спорта в громаде. Делаем все от себя зависящее, чтобы ребята в Броварской громаде имели возможность заниматься различными видами спорта и физически развиваться, чтобы у нас появлялись новые спортивные секции", - рассказал мэр Броваров в комментарии УНН.

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