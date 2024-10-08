У Броварській громаді влада максимально сприяє розвитку масового дитячого спорту – президент Національної української федерації ушу

У єдиній в Європі дитячо-юнацькій спортивній школі ушу та єдиноборств, яка функціонує в Броварах Київської області, незважаючи на воєнний час, докладають максимум зусиль, щоб залучати якомога більше дітей до занять спортом. Це потрібно не тільки, щоб діти фізично розвивалися, але й для того, щоб вони мали певну психологічну підтримку, прагнули реалізувати себе в спорті. Про це розповів засновник школи, президент Національної української федерації ушу Олег Чуканов в коментарі УНН.

За словами засновника школи, у тому, що вона працює в звичному режимі, а діти мають змогу займатися та брати участь у різноманітних змаганнях, велику роль відіграє підтримка з боку міської влади Броварів.

"Навіть у цей непростий час необхідно залучати дітей до занять спортом, і тим самим підтримувати їх. Адже у багатьох дітей, як і в дорослих, так само може бути дещо пригнічений стан, тому що вони бачать, що відбувається навкруги. Тому це не просто тренування, це розмови, психологічна підтримка. Треба вселяти в дітей оптимізм, показувати, що ми всі працюємо на перемогу у цій війні.

Безумовно, що в цей час ми маємо повну підтримку від влади Броварів та міського голови Ігоря Сапожка. Він в курсі усіх аспектів діяльності школи, завжди цікавиться проблемними питаннями та сприяє їх оперативному вирішенню, прислухається до наших пропозицій. Цікавиться нашими спортивними досягненнями. У нас повне взаєморозуміння з міською владою, і це дає відповідний результат. В цей непростий час нам би було важко без такої підтримки", - зазначив Олег Чуканов.

У свою чергу, міський голова Броварів Ігор Сапожко підкреслює, що розвиток дитячого спорту в цей непростий час, виховання юних спортсменів є зайвим свідченням того, що країна вірить у перемогу.

"Ми пишаємося тим, що саме у Броварах діє така дитячо-юнацька спортивна школа. Тим, що її вихованці є переможцями та призерами престижних європейських та світових змагань. Якби складно не було, але наша школа ушу зберегла свій потенціал. Приємно, що у школі займаються діти-переселенці. Міська влада надає школі усю необхідну підтримку та, загалом, приділяє значну увагу розвитку дитячого спорту в громаді. Робимо все від себе залежне, щоб хлопці та дівчата в Броварській громаді мали змогу займатися різними видами спорту та фізично розвиватися, щоб у нас з’являлися нові спортивні секції", - розповів Ігор Сапожко в коментарі УНН.

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