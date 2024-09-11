Взірець для молоді, гордість громади – олімпійці та паралімпійці з Броварів отримали почесні відзнаки
Київ • УНН
Учасники Олімпійських та Паралімпійських ігор з Броварів нагороджені почесними відзнаками на сесії міської ради. Серед відзначених - срібні призери Людмила Даниліна та Ілля Яременко, а також інші спортсмени.
Учасники Олімпійських та Паралімпійських ігор, які від імені Україні представляли Броварську громаду на цих змаганнях, отримали почесні відзнаки. Про подію, яка відбулася під час позачергової сесії Броварської міської ради повідомив мер міста Ігор Сапожко в своєму Telegram-каналі, пише УНН.
"Наші спортсмени - учасники Олімпіади та Паралімпійських ігор у Парижі - взірець для молоді, гордість не тільки нашої громади, а й усієї держави!
"Срібні" призери Паралімпійських ігор Людмила Даниліна та Ілля Яременко, а також учасники Паралімпіади Олексій Федина та Олімпійських ігор Аліна Грушина, Людмила Оляновська нагороджені Почесними відзнаками "За заслуги перед містом", Артур Фельфнер та Дмитро Ловчинський відзначені Почесними грамотами Броварської міської ради", - написав Ігор Сапожко.
Також міський голова Броварів подякував видатній спортсменці та коментатору Паралімпіади Олені Акопян за інформаційну і просто людську підтримку атлетів у Парижі.
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Легкоатлетка Людмила Даниліна, яка виступає у класі Т20, фінішувала другою у бігу на 1500 метрів, і пробігла дистанцію з особистим рекордом – 4:28.40 хвилин.
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