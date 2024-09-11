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Взірець для молоді, гордість громади – олімпійці та паралімпійці з Броварів отримали почесні відзнаки

Взірець для молоді, гордість громади – олімпійці та паралімпійці з Броварів отримали почесні відзнаки

Київ • УНН

 • 12794 перегляди

Учасники Олімпійських та Паралімпійських ігор з Броварів нагороджені почесними відзнаками на сесії міської ради. Серед відзначених - срібні призери Людмила Даниліна та Ілля Яременко, а також інші спортсмени.

Учасники Олімпійських та Паралімпійських ігор, які від імені Україні представляли Броварську громаду на цих змаганнях, отримали почесні відзнаки. Про подію, яка відбулася під час позачергової сесії Броварської міської ради повідомив мер міста Ігор Сапожко в своєму Telegram-каналі, пише УНН.

"Наші спортсмени - учасники Олімпіади та Паралімпійських ігор у Парижі -  взірець для молоді, гордість не тільки нашої громади, а й усієї держави!

"Срібні" призери Паралімпійських ігор Людмила Даниліна та Ілля Яременко, а також учасники Паралімпіади Олексій Федина та Олімпійських ігор Аліна Грушина, Людмила Оляновська нагороджені Почесними відзнаками "За заслуги перед містом", Артур Фельфнер та Дмитро Ловчинський відзначені Почесними грамотами Броварської міської ради", - написав Ігор Сапожко.

Також міський голова Броварів подякував  видатній спортсменці та коментатору Паралімпіади Олені Акопян за інформаційну і просто людську підтримку атлетів у Парижі.

Спортсмени з Броварів, які представляли Україну на Паралімпійських іграх, вже повернулися додому10.09.24, 11:55 • 13798 переглядiв

Нагадаємо

Спортсмен із вадами зору із Броварів Ілля Яременко здобув срібну нагороду на Паралімпійських іграх у Парижі у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Легкоатлетка Людмила Даниліна, яка виступає у класі Т20, фінішувала другою у бігу на 1500 метрів, і пробігла дистанцію з особистим рекордом – 4:28.40 хвилин.

Чекаємо вдома з медалями: мер Броварів Ігор Сапожко поспілкувався зі спортсменами, які представлятимуть місто та Україну на Олімпійських іграх (відео)24.07.24, 13:59 • 21268 переглядiв

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