Спортсмени з Броварів, які представляли Україну на Паралімпійських іграх, вже повернулися додому
Київ • УНН
Спортсмени-паралімпійці з Броварів повернулися з Ігор у Парижі. Ілля Яременко здобув срібло у плаванні, а Людмила Даниліна - срібло у бігу на 1500 метрів з особистим рекордом.
Спортсмени-паралімпійці, які на Іграх в Парижі, захищали честь України та Київської області, вже повертаються додому. Спортсменів із Броварів особисто з поверненням та спортивними успіхами привітав міський голова Ігор Сапожко, який розмістив фото зустрічі в своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Сьогодні наші параолімпійці повернулися додому з Франції! Мав нагоду особисто зустріти та привітати на рідній землі броварчан Людмилу Даниліну, Олексія Федину та Іллю Яременка. Надзвичайна енергетика, позитивні емоції, віра в мирне майбутнє - настрій наших переможців! Україна вкотре показала усьому світові свою мужність, силу та звитягу!", - написав Ігор Сапожко.
Нагадаємо
Спортсмен із вадами зору із Броварів Ілля Яременко здобув срібну нагороду на Паралімпійських іграх у Парижі у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем.
Легкоатлетка Людмила Даниліна, яка виступає у класі Т20, фінішувала другою у бігу на 1500 метрів, і пробігла дистанцію з особистим рекордом – 4:28.40 хвилин.