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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спортсмены из Броваров, которые представляли Украину на Паралимпийских играх, уже вернулись домой

Спортсмены из Броваров, которые представляли Украину на Паралимпийских играх, уже вернулись домой

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 08:55  •  5903 просмотра

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Спортсмены-паралимпийцы из Броваров вернулись с Игр в Париже. Илья Яременко получил серебро в плавании, а Людмила Данилина - серебро в беге на 1500 метров с личным рекордом.

Спортсмены-паралимпийцы, которые на Играх в Париже, защищали честь Украины и Киевской области, уже возвращаются домой. Спортсменов из Броваров лично с возвращением и спортивными успехами поздравил городской голова Игорь Сапожко, который разместил фото встречи в своем Telegram-канале, пишет УНН.  

Детали

"Сегодня наши параолимпийцы вернулись домой из Франции! Имел возможность лично встретить и поздравить на родной земле броварчан Людмилу Данилину, Алексея Федину и Илью Яременко. Чрезвычайная энергетика, положительные эмоции, вера в мирное будущее - настроение наших победителей! Украина в очередной раз показала всему миру свое мужество, силу и доблесть!", - написал Игорь Сапожко.

Напомним

Спортсмен с недостатками зрения из Броваров Илья Яременко получил серебряную награду на Паралимпийских играх в Париже в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.

Легкоатлетка Людмила Данилина, выступающая в классе Т20, финишировала второй в беге на 1500 метров, и пробежала дистанцию с личным рекордом - 4:28.40 минут.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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