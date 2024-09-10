Спортсмены из Броваров, которые представляли Украину на Паралимпийских играх, уже вернулись домой

Спортсмены-паралимпийцы, которые на Играх в Париже, защищали честь Украины и Киевской области, уже возвращаются домой. Спортсменов из Броваров лично с возвращением и спортивными успехами поздравил городской голова Игорь Сапожко, который разместил фото встречи в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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"Сегодня наши параолимпийцы вернулись домой из Франции! Имел возможность лично встретить и поздравить на родной земле броварчан Людмилу Данилину, Алексея Федину и Илью Яременко. Чрезвычайная энергетика, положительные эмоции, вера в мирное будущее - настроение наших победителей! Украина в очередной раз показала всему миру свое мужество, силу и доблесть!", - написал Игорь Сапожко.

Напомним

Спортсмен с недостатками зрения из Броваров Илья Яременко получил серебряную награду на Паралимпийских играх в Париже в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.

Легкоатлетка Людмила Данилина, выступающая в классе Т20, финишировала второй в беге на 1500 метров, и пробежала дистанцию с личным рекордом - 4:28.40 минут.