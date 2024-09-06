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Мер Броварів привітав легкоатлетку Людмилу Даниліну зі срібною медаллю Паралімпійських ігор

Мер Броварів привітав легкоатлетку Людмилу Даниліну зі срібною медаллю Паралімпійських ігор

Київ • УНН

 • 12512 перегляди

Броварчанка Людмила Даниліна виборола срібну медаль у бігу на 1500 метрів на Паралімпійських іграх в Парижі. Спортсменка встановила особистий рекорд, пробігши дистанцію за 4:28.40 хвилин.

Жительку Броварів Людмилу Даниліну, яка сьогодні здобула срібну нагороду на Паралімпійських іграх в Парижі, привітав із цим важливим спортивним досягненням мер міста Ігор Сапожко, пише УНН.

Маємо чудові новини з Парижу! Броварчанка Людмила Даниліна - срібна призерка Паралімпіади-2024! Вітаємо Людмилу та її тренера Сергія Стельмаха, вітаємо нашу громаду, вітаємо Україну з високими досягненнями

- написав Ігор Сапожко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо

Легкоатлетка Людмила Даниліна фінішувала другою у бігу на 1500 метрів (клас T20). Українка пробігла дистанцію з особистим рекордом – 4:28.40 хвилин.

Додатково

Легкоатлетка Людмила Даниліна – майстер спорту України міжнародного класу, вихованка Київського регіонального центру "Інваспорт".

Вона є призеркою літніх Паралімпійських ігор, дворазовою чемпіонкою та срібною призеркою Глобальних ігор-2015, бронзовою призеркою чемпіонату світу 2015 року. Виступає в класі T20 – спортсмени з вадами розумового розвитку.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СпортКиївщина

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