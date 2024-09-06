Мер Броварів привітав легкоатлетку Людмилу Даниліну зі срібною медаллю Паралімпійських ігор
Київ • УНН
Броварчанка Людмила Даниліна виборола срібну медаль у бігу на 1500 метрів на Паралімпійських іграх в Парижі. Спортсменка встановила особистий рекорд, пробігши дистанцію за 4:28.40 хвилин.
Жительку Броварів Людмилу Даниліну, яка сьогодні здобула срібну нагороду на Паралімпійських іграх в Парижі, привітав із цим важливим спортивним досягненням мер міста Ігор Сапожко, пише УНН.
Маємо чудові новини з Парижу! Броварчанка Людмила Даниліна - срібна призерка Паралімпіади-2024! Вітаємо Людмилу та її тренера Сергія Стельмаха, вітаємо нашу громаду, вітаємо Україну з високими досягненнями
Нагадаємо
Легкоатлетка Людмила Даниліна фінішувала другою у бігу на 1500 метрів (клас T20). Українка пробігла дистанцію з особистим рекордом – 4:28.40 хвилин.
Додатково
Легкоатлетка Людмила Даниліна – майстер спорту України міжнародного класу, вихованка Київського регіонального центру "Інваспорт".
Вона є призеркою літніх Паралімпійських ігор, дворазовою чемпіонкою та срібною призеркою Глобальних ігор-2015, бронзовою призеркою чемпіонату світу 2015 року. Виступає в класі T20 – спортсмени з вадами розумового розвитку.