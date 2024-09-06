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Українка Даниліна виборола срібло Паралімпіади-2024 у бігу на 1500 м

Українка Даниліна виборола срібло Паралімпіади-2024 у бігу на 1500 м

Київ • УНН

 • 31819 перегляди

Українська легкоатлетка Людмила Даниліна здобула срібну медаль у бігу на 1500 м на Паралімпіаді-2024 у Парижі. Це її третя паралімпійська нагорода, а загальна кількість медалей України на цих Іграх досягла 62.

Українська легкоатлетка Людмила Даниліна здобула срібну медаль у бігу на 1500 м на Паралімпіаді-2024 у Парижі, повідомили у Мінмолодьспорту, пише УНН.

Деталі

Українська збірна продовжує здобувати нагороди на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Легкоатлетка Людмила Даниліна фінішувала другою у бігу на 1500 метрів (клас T20). Українка пробігла дистанцію з особистим рекордом – 4:28.40 хвилин.

Доповнення

Для Даниліної — це третя медаль Паралімпійських ігор у кар'єрі.

В України вже 62 нагороди на Паралімпіаді у Парижі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СпортОлімпіада

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