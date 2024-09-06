Українка Даниліна виборола срібло Паралімпіади-2024 у бігу на 1500 м
Київ • УНН
Українська легкоатлетка Людмила Даниліна здобула срібну медаль у бігу на 1500 м на Паралімпіаді-2024 у Парижі. Це її третя паралімпійська нагорода, а загальна кількість медалей України на цих Іграх досягла 62.
Українська легкоатлетка Людмила Даниліна здобула срібну медаль у бігу на 1500 м на Паралімпіаді-2024 у Парижі, повідомили у Мінмолодьспорту, пише УНН.
Деталі
Українська збірна продовжує здобувати нагороди на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі.
Легкоатлетка Людмила Даниліна фінішувала другою у бігу на 1500 метрів (клас T20). Українка пробігла дистанцію з особистим рекордом – 4:28.40 хвилин.
Доповнення
Для Даниліної — це третя медаль Паралімпійських ігор у кар'єрі.
В України вже 62 нагороди на Паралімпіаді у Парижі.