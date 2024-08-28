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У Парижі сьогодні стартують Паралімпійські ігри. Зі 140 українських спортсменів троє представлятимуть громаду Броварів

У Парижі сьогодні стартують Паралімпійські ігри. Зі 140 українських спортсменів троє представлятимуть громаду Броварів

Київ • УНН

 • 11852 перегляди

У Парижі відбудеться відкриття XVII літніх Паралімпійських ігор. Україну представлятимуть 140 атлетів, серед яких троє з громади Броварів - легкоатлетка Людмила Даниліна та плавці Олексій Федина й Ілля Яременко.

У Парижі сьогодні відбудеться офіційна церемонія відкриття XVII літніх Паралімпійських ігор. Мер Броварів Ігор Сапожко в своєму Telegram-каналі побажав успіху 140 українських атлетам, троє з яких у двох видах спорту представлятимуть на змаганнях саме цю громаду, пише УНН.

Деталі

Честь України та Броварської громади на Паралімпійських іграх відстоюватимуть легкоатлетка Людмила Даниліна, а також плавці Олексій Федина і Ілля Яременко.

"Збірна України має надзвичайно потужне представництво - 140 атлетів, які змагатимуться у 17 видах спорту. Найбільша кількість - 37 спортсменів - плавці, ще 28 - легкоатлети.

Броварська громада представлена на Паралімпіаді трьома вже добре знаними у світі спорту атлетами: легкоатлетка Людмила Даниліна та плавці Олексій Федина і Ілля Яременко.

Бажаємо вдалих стартів та високих сходинок п'єдесталу пошани!", - написав Ігор Сапожко.

Додатково

Легкоатлетка Людмила Даниліна – майстер спорту України міжнародного класу, вихованка Київського регіонального центру "Інваспорт". Вона є призеркою літніх Паралімпійських ігор, дворазовою чемпіонкою та срібною призеркою Глобальних ігор-2015, бронзовою призеркою чемпіонату світу 2015 року. Виступає в класі T20 – спортсмени з вадами розумового розвитку.

Олексій Федина виступає в класі S12 – серед спортсменів із порушенням зору.

Ставав паралімпійським чемпіоном у Пекіні, Лондоні та Ріо-де-Жанейро причому тричі робив це саме на дистанції 100 метрів брасом.

Чотираразовий чемпіон світу на дистанції 100 метрів брасом.

Ілля Яременко – плавець із вадами зору. Бронзовий призер Літніх Паралімпійських ігор 2016 року та срібний призер Ігор 2020 року, призер чемпіонатів світу та Європи. Заслужений майстер спорту України.

Україна сформувала заявку на Паралімпіаду-2024: усього у складі 140 спортсменів23.08.24, 16:21 • 13467 переглядiв

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