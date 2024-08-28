В Париже сегодня стартуют Паралимпийские игры. Из 140 украинских спортсменов трое будут представлять громаду Броваров
Киев • УНН
В Париже состоится открытие XVII летних Паралимпийских игр. Украину будут представлять 140 атлетов, среди которых трое из громады Броваров - легкоатлетка Людмила Данилина и пловцы Алексей Федина и Илья Яременко.
В Париже сегодня состоится официальная церемония открытия XVII летних Паралимпийских игр. Мэр Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале пожелал успеха 140 украинским атлетам, трое из которых в двух видах спорта будут представлять на соревнованиях именно эту громаду, пишет УНН.
Детали
Честь Украины и Броварской громады на Паралимпийских играх будут отстаивать легкоатлетка Людмила Данилина, а также пловцы Алексей Федина и Илья Яременко.
"Сборная Украины имеет чрезвычайно мощное представительство - 140 атлетов, которые будут соревноваться в 17 видах спорта. Наибольшее количество - 37 спортсменов - пловцы, еще 28 - легкоатлеты.
Броварская громада представлена на Паралимпиаде тремя уже хорошо известными в мире спорта атлетами: легкоатлетка Людмила Данилина и пловцы Алексей Федина и Илья Яременко.
Желаем удачных стартов и высоких ступенек пьедестала почета!" - написал Игорь Сапожко.
Дополнительно
Легкоатлетка Людмила Данилина - мастер спорта Украины международного класса, воспитанница Киевского регионального центра "Инваспорт". Она является призером летних Паралимпийских игр, двукратной чемпионкой и серебряным призером Глобальных игр-2015, бронзовым призером чемпионата мира 2015 года. Выступает в классе T20 - спортсмены с недостатками умственного развития.
Алексей Федина выступает в классе S12 - среди спортсменов с нарушением зрения.
Становился паралимпийским чемпионом в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро причем трижды делал это именно на дистанции 100 метров брассом.
Четырехкратный чемпион мира на дистанции 100 метров брассом.
Илья Яременко - пловец с недостатками зрения. Бронзовый призер Летних Паралимпийских игр 2016 года и серебряный призер Игр 2020 года, призер чемпионатов мира и Европы. Заслуженный мастер спорта Украины.
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