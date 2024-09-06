Мэр Броваров поздравил легкоатлетку Людмилу Данилину с серебряной медалью Паралимпийских игр

Жительницу Броваров Людмилу Данилину, которая сегодня получила серебряную награду на Паралимпийских играх в Париже, поздравил с этим важным спортивным достижением мэр города Игорь Сапожко, пишет УНН.

Есть отличные новости из Парижа! Броварчанка Людмила Данилина - серебряный призер Паралимпиады-2024! Поздравляем Людмилу и ее тренера Сергея Стельмаха, поздравляем нашу громаду, поздравляем Украину с высокими достижениями - написал Игорь Сапожко в своем Telegram-канале.

Напомним,

Легкоатлетка Людмила Данилина финишировала второй в беге на 1500 метров (класс T20). Украинка пробежала дистанцию с личным рекордом - 4:28.40 минут.

Дополнительно

Легкоатлетка Людмила Данилина - мастер спорта Украины международного класса, воспитанница Киевского регионального центра "Инваспорт".

Она является призером летних Паралимпийских игр, двукратной чемпионкой и серебряным призером Глобальных игр-2015, бронзовым призером чемпионата мира 2015 года. Выступает в классе T20 - спортсмены с недостатками умственного развития.