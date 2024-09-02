Броварчанин Ілля Яременко здобув срібну медаль на Паралімпійських іграх
Київ • УНН
Спортсмен із вадами зору з Броварів Ілля Яременко виборов срібну медаль у плаванні на 50 м вільним стилем на Паралімпійських іграх у Парижі. Він повторив своє досягнення Паралімпіади в Токіо.
Спортсмен із вадами зору із Броварів Ілля Яременко здобув срібну нагороду на Паралімпійських іграх у Парижі у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем. Таким чином він повторив своє досягнення Паралімпіади у Токіо, пише УНН.
Мер Броварів Ігор Сапожко опублікував відео, в якому спортсмен, не стримуючи емоцій, подякував громаді Броварів за підтримку.
"Дякую Броварам! Вони Багато чого для нас роблять!", - сказав Яременко.
У свою чергу, Ігор Сапожко подякував спортсмену за прагнення до найвищих результатів.
"Броварчанин Ілля Яременко - срібний призер Параолімпійських ігор в Парижі!", - написав мер Броварів.
Спортсмена одразу ж привітав голова Київської військової адміністрації Руслан Кравченко.
"Дякуємо за відданість і колосальну працю заради результату! Ілле, тобою пишається вся Київщина і вся Україна!", - зазначив голова КОВА.
Додатково
Ілля Яременко – плавець із вадами зору. Бронзовий призер Літніх Паралімпійських ігор 2016 року та срібний призер Ігор 2020 року, призер чемпіонатів світу та Європи. Заслужений майстер спорту України.