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Броварчанин Ілля Яременко здобув срібну медаль на Паралімпійських іграх

Броварчанин Ілля Яременко здобув срібну медаль на Паралімпійських іграх

Київ • УНН

 • 16454 перегляди

Спортсмен із вадами зору з Броварів Ілля Яременко виборов срібну медаль у плаванні на 50 м вільним стилем на Паралімпійських іграх у Парижі. Він повторив своє досягнення Паралімпіади в Токіо.

Спортсмен із вадами зору із Броварів Ілля Яременко здобув срібну нагороду на Паралімпійських іграх у Парижі у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем. Таким чином він повторив своє досягнення Паралімпіади у Токіо, пише УНН.

Мер Броварів Ігор Сапожко опублікував відео, в якому спортсмен, не стримуючи емоцій, подякував громаді Броварів за підтримку.

"Дякую Броварам! Вони Багато чого для нас роблять!", - сказав Яременко.

У свою чергу, Ігор Сапожко подякував спортсмену за прагнення до найвищих результатів.

"Броварчанин Ілля Яременко - срібний призер Параолімпійських ігор в Парижі!", - написав мер Броварів.

Спортсмена одразу ж привітав голова Київської військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Дякуємо за відданість і колосальну працю заради результату! Ілле, тобою пишається вся Київщина і вся Україна!", - зазначив голова КОВА.

Додатково

Ілля Яременко – плавець із вадами зору. Бронзовий призер Літніх Паралімпійських ігор 2016 року та срібний призер Ігор 2020 року, призер чемпіонатів світу та Європи. Заслужений майстер спорту України.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СпортКиївщина

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