Броварчанин Илья Яременко получил серебряную медаль на Паралимпийских играх

Спортсмен с недостатками зрения из Броваров Илья Яременко получил серебряную награду на Паралимпийских играх в Париже в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. Таким образом он повторил свое достижение Паралимпиады в Токио, пишет УНН.

Мэр Броваров Игорь Сапожко опубликовал видео, в котором спортсмен, не сдерживая эмоций, поблагодарил громаду Броваров за поддержку.

"Спасибо Броварам! Они многое для нас делают!", - сказал Яременко.

В свою очередь, Игорь Сапожко поблагодарил спортсмена за стремление к самым высоким результатам.

"Броварчанин Илья Яременко - серебряный призер Параолимпийских игр в Париже!", - написал мэр Броваров.

Спортсмена сразу же поздравил глава Киевской военной администрации Руслан Кравченко.

"Спасибо за преданность и колоссальный труд ради результата! Илля, тобой гордится вся Киевщина и вся Украина!" - отметил глава КОВА в своем Telegram-канале.

Дополнительно

Илья Яременко - пловец с недостатками зрения. Бронзовый призер Летних Паралимпийских игр 2016 года и серебряный призер Игр 2020 года, призер чемпионатов мира и Европы. Заслуженный мастер спорта Украины.