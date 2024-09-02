На Паралімпійських іграх розпочинають свої виступи спортсмени з Броварів
Київ • УНН
Троє паралімпійців з Броварів виступлять на Іграх у Парижі. Першим змагатиметься плавець Ілля Яременко, за ним - Олексій Федина та легкоатлетка Людмила Даниліна.
Сьогодні, другого вересня на Паралімпійських іграх в Парижі розпочинають свої виступи спортсмени, які в українській збірній представляють Бровари. Першим участь у змаганнях візьме плавець із вадами зору, двократний призер Паралімпійських ігор Ілля Яременко. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міській голова Ігор Сапожко, пише УНН.
Сьогодні вболіваємо за Іллю Яременка. 4 вересня, у середу, стартуватиме Олексій Федина. У п’ятницю, 6 вересня, на старт вийде Людмила Даниліна. Від усієї громади бажаю нашим паралімпійцям переможних стартів!
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Легкоатлетка Людмила Даниліна – майстер спорту України міжнародного класу, вихованка Київського регіонального центру "Інваспорт". Вона є призеркою літніх Паралімпійських ігор, дворазовою чемпіонкою та срібною призеркою Глобальних ігор-2015, бронзовою призеркою чемпіонату світу 2015 року. Виступає в класі T20 – спортсмени з вадами розумового розвитку.
Олексій Федина виступає в класі S12 – серед спортсменів із порушенням зору.Ставав паралімпійським чемпіоном у Пекіні, Лондоні та Ріо-де-Жанейро причому тричі робив це саме на дистанції 100 метрів брасом.Чотираразовий чемпіон світу на дистанції 100 метрів брасом.
Ілля Яременко – плавець із вадами зору. Бронзовий призер Літніх Паралімпійських ігор 2016 року та срібний призер Ігор 2020 року, призер чемпіонатів світу та Європи. Заслужений майстер спорту України.
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