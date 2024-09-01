Третє "золото" Паралімпіади-2024 Україні приніс пловець Михайло Сербін
Київ • УНН
Український плавець Михайло Сербін здобув золоту медаль у запливі на 100 м на спині на Паралімпіаді в Парижі. Він встановив новий світовий рекорд з результатом 1:05,84 хв, принісши Україні третє золото на іграх.
Український плавець Михайло Сербін приніс Україні третє золото на Паралімпіаді-2024 у Парижі, вигравши заплив у 100 метрів на спині. Про це УНН пише з посиланням на Суспільне.
Деталі
У фінальному запливі на дистанції 100 м на спині у класі S11 20-річний Сербін показав результат 1:05,84 хв, на 0,17 секунди оновивши свій світовий рекорд 2023 року.
Вирішальний ривок до першої сходинки п'єдесталу 20-річний Сербін здійснив на заключних 50 метрах дистанції — з четвертого місця вийшов у лідери запливу.
Сербін випередив чеха Давида Кратохвілла (1.06,54) та ще одного українця Данила Чуфарова (1.07,03), який приніс Україні бронзову нагороду.
Нагадаємо
Україну в Парижі представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 паралімпійських видах спорту.
Українська збірна посідає десяте місце у медальному заліку, маючи 25 нагород: 3 золота, 10 срібних та 13 бронзових.
Оксана Зубковська завоювала друге золото для України на Паралімпіаді-202401.09.24, 13:04 • 111653 перегляди