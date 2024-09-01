Третье «золото» Паралимпиады-2024 Украине принес пловец Михаил Сербин

Украинский пловец Михаил Сербин принес Украине третье золото на Паралимпиаде-2024 в Париже, выиграв заплыв в 100 метров на спине. Об этом УНН пишет со ссылкой на Суспільне.

Детали

В финальном заплыве на дистанции 100 м на спине в классе S11 20-летний Сербин показал результат 1:05,84 мин, на 0,17 секунды обновив свой мировой рекорд 2023 года.

Решающий рывок к первой ступеньке пьедестала 20-летний Сербин совершил на заключительных 50 метрах дистанции - с четвертого места вышел в лидеры заплыва.

Сербин опередил чеха Давида Кратохвилла (1.06,54) и еще одного украинца Даниила Чуфарова (1.07,03), который принес Украине бронзовую награду.

Напомним

Украину в Париже представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 паралимпийских видах спорта.

Украинская сборная занимает десятое место в медальном зачете, имея 25 наград: 3 золота, 10 серебряных и 13 бронзовых.

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