Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024

Украинская легкоатлетка Оксана Зубковская завоевала золотую медаль в прыжках в длину на Паралимпийских играх-2024. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Легкоатлетка Оксана Зубковская завоевала золотую медаль по прыжкам в длину на Паралимпийских играх в Париже, - говорится в сообщении.

Детали

Украинка выиграла финал в классе Т12 с результатом 5,78 метра.

Это 5 золотая личная награда Зубковской, начиная с Пекина-2008.

У Украины уже 20 медалей на Паралимпийских играх-2024 (2 золотые, 9 серебряных и 9 бронзовых).

Напомним,

Толкатели ядра Владимир Пономаренко и Роман Данилюк завоевали "серебро" и "бронзу" в классе F12. Всего у Украины уже 11 медалей на Паралимпийских играх-2024: 1 золотая, 6 серебряных и 4 бронзовые.