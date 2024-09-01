Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024
Киев • УНН
Украинская легкоатлетка Оксана Зубковская завоевала золотую медаль в прыжках в длину на Паралимпиаде в Париже. Это ее пятая личная золотая награда, а общий медальный зачет Украины вырос до 20 медалей.
Украинская легкоатлетка Оксана Зубковская завоевала золотую медаль в прыжках в длину на Паралимпийских играх-2024. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.
Легкоатлетка Оксана Зубковская завоевала золотую медаль по прыжкам в длину на Паралимпийских играх в Париже,
Детали
Украинка выиграла финал в классе Т12 с результатом 5,78 метра.
Это 5 золотая личная награда Зубковской, начиная с Пекина-2008.
У Украины уже 20 медалей на Паралимпийских играх-2024 (2 золотые, 9 серебряных и 9 бронзовых).
Напомним,
Толкатели ядра Владимир Пономаренко и Роман Данилюк завоевали "серебро" и "бронзу" в классе F12. Всего у Украины уже 11 медалей на Паралимпийских играх-2024: 1 золотая, 6 серебряных и 4 бронзовые.