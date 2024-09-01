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Оксана Зубковська завоювала друге золото для України на Паралімпіаді-2024

Оксана Зубковська завоювала друге золото для України на Паралімпіаді-2024

Київ • УНН

 • 111652 перегляди

Українська легкоатлетка Оксана Зубковська виборола золоту медаль у стрибках у довжину на Паралімпіаді в Парижі. Це її п'ята особиста золота нагорода, а загальний медальний залік України зріс до 20 медалей.

Українська легкоатлетка Оксана Зубковська завоювала золоту медаль у стрибках у довжину на Паралімпійських іграх-2024. Про йе повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

Легкоатлетка Оксана Зубковська завоювала золоту медаль зі стрибків у довжину на Паралімпійських іграх у Парижі,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Українка виграла фінал у класі Т12 з результатом 5,78 метра.

Це 5 золота особиста нагорода Зубковської, починаючи з Пекіну-2008.

В України вже 20 медалей на Паралімпійських іграх-2024 (2 золоті, 9 срібних і 9 бронзових).

Нагадаємо

Штовхальники ядра Володимир Пономаренко і Роман Данилюк вибороли "срібло" та "бронзу" у класі F12. Загалом в України вже 11 медалей на Паралімпійських іграх-2024: 1 золота, 6 срібних та 4 бронзові.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СпортОлімпіада

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