Оксана Зубковська завоювала друге золото для України на Паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Українська легкоатлетка Оксана Зубковська виборола золоту медаль у стрибках у довжину на Паралімпіаді в Парижі. Це її п'ята особиста золота нагорода, а загальний медальний залік України зріс до 20 медалей.
Українська легкоатлетка Оксана Зубковська завоювала золоту медаль у стрибках у довжину на Паралімпійських іграх-2024. Про йе повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.
Легкоатлетка Оксана Зубковська завоювала золоту медаль зі стрибків у довжину на Паралімпійських іграх у Парижі,
Деталі
Українка виграла фінал у класі Т12 з результатом 5,78 метра.
Це 5 золота особиста нагорода Зубковської, починаючи з Пекіну-2008.
В України вже 20 медалей на Паралімпійських іграх-2024 (2 золоті, 9 срібних і 9 бронзових).
Нагадаємо
Штовхальники ядра Володимир Пономаренко і Роман Данилюк вибороли "срібло" та "бронзу" у класі F12. Загалом в України вже 11 медалей на Паралімпійських іграх-2024: 1 золота, 6 срібних та 4 бронзові.