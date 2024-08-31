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Україна здобула перший подвійний подіум на Паралімпіаді-2024

Україна здобула перший подвійний подіум на Паралімпіаді-2024

Київ • УНН

 • 121465 перегляди

Штовхальники ядра Володимир Пономаренко і Роман Данилюк вибороли "срібло" та "бронзу" у класі F12. Загалом в України вже 11 медалей на Паралімпійських іграх-2024: 1 золота, 6 срібних та 4 бронзові.

Україна завоювала перший подвійний подіум на Паралімпіаді-2024 . Штовхальники ядра Володимир Пономаренко і Роман Данилюк здобули "срібло" і "бронзу", пише УНН із посиланням на "Суспільне Спорт". 

Пономаренко та Данилюк вибороли "срібло" та "бронзу" у класі F12. Зазначається, що пономаренко ще й встановив особистий рекорд спробою на 16.12 м).

Загалом в України вже 11 медалей на Паралімпійських іграх-2024 - одне "золото",  6 "срібло" та 4 "бронзи". 

Зеленський показав кадри українських спортсменів з Паралімпіади31.08.24, 10:35 • 16246 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Спорт

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