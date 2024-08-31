Україна здобула перший подвійний подіум на Паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Штовхальники ядра Володимир Пономаренко і Роман Данилюк вибороли "срібло" та "бронзу" у класі F12. Загалом в України вже 11 медалей на Паралімпійських іграх-2024: 1 золота, 6 срібних та 4 бронзові.
Україна завоювала перший подвійний подіум на Паралімпіаді-2024 . Штовхальники ядра Володимир Пономаренко і Роман Данилюк здобули "срібло" і "бронзу", пише УНН із посиланням на "Суспільне Спорт".
Пономаренко та Данилюк вибороли "срібло" та "бронзу" у класі F12. Зазначається, що пономаренко ще й встановив особистий рекорд спробою на 16.12 м).
Загалом в України вже 11 медалей на Паралімпійських іграх-2024 - одне "золото", 6 "срібло" та 4 "бронзи".
Зеленський показав кадри українських спортсменів з Паралімпіади31.08.24, 10:35 • 16246 переглядiв