Зеленський показав кадри українських спортсменів з Паралімпіади
Київ • УНН
Президент України показав кадри участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2024. За другий день змагань Україна здобула 4 нагороди: 1 золоту та 3 срібні медалі в різних дисциплінах.
Президент України Володимир Зеленський показав кадри участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2024, пише УНН.
Другий день Паралімпіади приніс Україні ще чотири нагороди. Перше українське золото здобув плавець Олександр Комаров. Маємо й ще три срібла: Владислав Білий виборов медаль у метанні спису, Ірина Пойда – у плаванні, Наталія Кобзар – у бігу
Нагадаємо
Українка Ірина Пойда здобула другу особисту медаль на Паралімпійських іграх-2024 - "срібло" на дистанції 100 метрів вільним стилем.