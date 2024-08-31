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Зеленський показав кадри українських спортсменів з Паралімпіади

Зеленський показав кадри українських спортсменів з Паралімпіади

Київ • УНН

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Президент України показав кадри участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2024. За другий день змагань Україна здобула 4 нагороди: 1 золоту та 3 срібні медалі в різних дисциплінах.

Президент України Володимир Зеленський показав кадри участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2024, пише УНН.

Другий день Паралімпіади приніс Україні ще чотири нагороди. Перше українське золото здобув плавець Олександр Комаров. Маємо й ще три срібла: Владислав Білий виборов медаль у метанні спису, Ірина Пойда – у плаванні, Наталія Кобзар – у бігу

- написав Президент.

Нагадаємо

Українка Ірина Пойда здобула другу особисту медаль на Паралімпійських іграх-2024 - "срібло" на дистанції 100 метрів вільним стилем. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СпортОлімпіада

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