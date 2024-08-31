Зеленський показав кадри українських спортсменів з Паралімпіади

Президент України Володимир Зеленський показав кадри участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2024, пише УНН.

Другий день Паралімпіади приніс Україні ще чотири нагороди. Перше українське золото здобув плавець Олександр Комаров. Маємо й ще три срібла: Владислав Білий виборов медаль у метанні спису, Ірина Пойда – у плаванні, Наталія Кобзар – у бігу