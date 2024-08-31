Зеленский показал кадры украинских спортсменов с Паралимпиады
Киев • УНН
Президент Украины показал кадры участия украинских спортсменов на Паралимпийских играх-2024. За второй день соревнований Украина получила 4 награды: 1 золотую и 3 серебряные медали в различных дисциплинах.
Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры участия украинских спортсменов на Паралимпийских играх-2024, пишет УНН.
Второй день Паралимпиады принес Украине еще четыре награды. Первое украинское золото завоевал пловец Александр Комаров. Есть и еще три серебра: Владислав Белый завоевал медаль в метании копья, Ирина Пойда - в плавании, Наталья Кобзарь - в беге
Напомним
Украинка Ирина Пойда получила вторую личную медаль на Паралимпийских играх-2024 - "серебро" на дистанции 100 метров вольным стилем.