Плавчиня Ірина Пойда виборола срібло на Паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Українська плавчиня Ірина Пойда здобула срібну медаль на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5 на Паралімпійських іграх-2024. Це сьома медаль України на цій Паралімпіаді.
Українка Ірина Пойда здобула другу особисту медаль на Паралімпійських іграх-2024 - "срібло" на дистанції 100 метрів вільним стилем (клас S5), передає УНН із посиланням на Суспільне спорт.
Відзначимо, що це сьома медаль України на Паралімпіаді-2024.
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