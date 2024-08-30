Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
Киев • УНН
Украинская пловчиха Ирина Пойда завоевала серебряную медаль на дистанции 100 м вольным стилем в классе S5 на Паралимпийских играх-2024. Это седьмая медаль Украины на этой Паралимпиаде.
Украинка Ирина Пойда получила вторую личную медаль на Паралимпийских играх-2024 - "серебро" на дистанции 100 метров вольным стилем (класс S5), передает УНН со ссылкой на Суспільне спорт.
Отметим, что это седьмая медаль Украины на Паралимпиаде-2024.
Паралімпіада-2024: плавець Олександр Комаров здобув перше "золото" для України30 августа 2024, 15:48 • 22377 просмотров
Напомним
Национальный паралимпийский комитет Украины объявил состав сборной на Паралимпийские игры 2024 в Париже. 140 украинских атлетов будут соревноваться в 17 видах спорта, больше всего в плавании и легкой атлетике.