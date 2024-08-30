Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины
Киев • УНН
Александр Комаров выиграл заплыв на 100 м вольным стилем, установив паралимпийский рекорд. Это шестая медаль Украины на Играх в Париже и вторая личная награда Комарова.
Украина получила первое "золото" Паралимпиады-2024, передает УНН со ссылкой на Суспільне спорт.
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Александр Комаров стал победителем заплыва на дистанции 100 метров вольным стилем, в финале украинец побил паралимпийский рекорд.
По данным издания, это шестая медаль Украины на Паралимпиаде-2024 и вторая личная для Комарова на Играх в Париже.
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