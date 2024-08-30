Паралімпіада-2024: плавець Олександр Комаров здобув перше "золото" для України

Україна здобула перше "золото" Паралімпіади-2024, передає УНН із посиланням на Суспільне спорт.

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Олександр Комаров став переможцем запливу на дистанції 100 метрів вільним стилем, у фіналі українець побив паралімпійський рекорд.

За даними видання, це шоста медаль України на Паралімпіаді-2024 і друга особиста для Комарова на Іграх у Парижі.

Україна сформувала заявку на Паралімпіаду-2024: усього у складі 140 спортсменів