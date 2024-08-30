Паралімпіада-2024: плавець Олександр Комаров здобув перше "золото" для України
Київ • УНН
Олександр Комаров виграв заплив на 100 м вільним стилем, встановивши паралімпійський рекорд. Це шоста медаль України на Іграх у Парижі та друга особиста нагорода Комарова.
Україна здобула перше "золото" Паралімпіади-2024, передає УНН із посиланням на Суспільне спорт.
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Олександр Комаров став переможцем запливу на дистанції 100 метрів вільним стилем, у фіналі українець побив паралімпійський рекорд.
За даними видання, це шоста медаль України на Паралімпіаді-2024 і друга особиста для Комарова на Іграх у Парижі.
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