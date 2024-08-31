Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Украина завоевала первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024 . Толкатели ядра Владимир Пономаренко и Роман Данилюк получили «серебро» и «бронзу», пишет УНН со ссылкой на «Суспільне Спорт».

Пономаренко и Данилюк завоевали «серебро» и «бронзу» в классе F12. Отмечается, что Пономаренко еще и установил личный рекорд попыткой на 16.12 м).

Всего у Украины уже 11 медалей на Паралимпийских играх-2024 - одно «золото», 6 «серебро» и 4 «бронзы».

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