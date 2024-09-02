На Паралимпийских играх начинают свои выступления спортсмены из Броваров
Киев • УНН
Трое паралимпийцев из Броваров выступят на Играх в Париже. Первым будет соревноваться пловец Илья Яременко, за ним - Алексей Федина и легкоатлетка Людмила Данилина.
Сегодня, второго сентября на Паралимпийских играх в Париже начинают свои выступления спортсмены, которые в украинской сборной представляют Бровары. Первым участие в соревнованиях примет пловец с недостатками зрения, двукратный призер Паралимпийских игр Илья Яременко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.
Сегодня болеем за Илью Яременко. 4 сентября, в среду, будет стартовать Алексей Федина. В пятницу, 6 сентября, на старт выйдет Людмила Данилина. От всей общины желаю нашим паралимпийцам победных стартов!
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Легкоатлетка Людмила Данилина - мастер спорта Украины международного класса, воспитанница Киевского регионального центра "Инваспорт". Она является призером летних Паралимпийских игр, двукратной чемпионкой и серебряным призером Глобальных игр-2015, бронзовым призером чемпионата мира 2015 года. Выступает в классе T20 - спортсмены с недостатками умственного развития.
Алексей Федина выступает в классе S12 - среди спортсменов с нарушением зрения. становился паралимпийским чемпионом в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро причем трижды делал это именно на дистанции 100 метров брассом. четырехкратный чемпион мира на дистанции 100 метров брассом.
Илья Яременко - пловец с недостатками зрения. Бронзовый призер Летних Паралимпийских игр 2016 года и серебряный призер Игр 2020 года, призер чемпионатов мира и Европы. Заслуженный мастер спорта Украины.
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