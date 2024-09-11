Образец для молодежи, гордость громады - олимпийцы и паралимпийцы из Броваров получили почетные награды

Участники Олимпийских и Паралимпийских игр, которые от имени Украины представляли Броварскую громаду на этих соревнованиях, получили почетные награды. О событии, которое состоялось во время внеочередной сессии Броварского городского совета сообщил мэр города Игорь Сапожко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

"Наши спортсмены - участники Олимпиады и Паралимпийских игр в Париже - образец для молодежи, гордость не только нашей громады, но и всего государства!

"Серебряные" призеры Паралимпийских игр Людмила Данилина и Илья Яременко, а также участники Паралимпиады Алексей Федина и Олимпийских игр Алина Грушина, Людмила Оляновская награждены Почетными знаками отличия "За заслуги перед городом", Артур Фельфнер и Дмитрий Ловчинский отмечены Почетными грамотами Броварского городского совета", - написал Игорь Сапожко.

Также городской голова Броваров поблагодарил выдающуюся спортсменку и комментатора Паралимпиады Елену Акопян за информационную и просто человеческую поддержку атлетов в Париже.

Спортсмени з Броварів, які представляли Україну на Паралімпійських іграх, вже повернулися додому

Напомним

Спортсмен с недостатками зрения из Броваров Илья Яременко получил серебряную награду на Паралимпийских играх в Париже в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.

Легкоатлетка Людмила Данилина, выступающая в классе Т20, финишировала второй в беге на 1500 метров, и пробежала дистанцию с личным рекордом - 4:28.40 минут.

Чекаємо вдома з медалями: мер Броварів Ігор Сапожко поспілкувався зі спортсменами, які представлятимуть місто та Україну на Олімпійських іграх (відео)