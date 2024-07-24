Накануне старта Летних Олимпийских игр в Париже городской голова Броваров Игорь Сапожко по видеосвязи пообщался со спортсменами, которые будут представлять честь города и Украины на этих самых престижных спортивных соревнованиях планеты. Подробности дружеской беседы Сапожко сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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Городской голова уточнил, что сейчас четверо спортсменов завершают подготовку к Играм. В частности, борчиха Алина Грушина-Акобия тренируется в Украине, метатель копья Артур Фельфнер - в Эстонии, боксер Дмитрий Ловчинский уже отправился из Польши во Францию, легкоатлетка Людмила Оляновская - на сборе во французских Альпах. Из-за проблем со связью в горах Людмила не смогла присоединиться к общему разговору, однако, с ней пообщался позже.

Сапожко отметил, что пожелал девушкам и ребятам спортивной удачи и вдохновения, и вернуться домой с олимпийскими наградами.

«Накануне крупнейшего спортивного события года пообщался с броварскими спортсменами, которые будут представлять честь нашей громады и всей страны на Олимпийских играх в Париже. Был искренне рад видеть и слышать всех четырех представителей Броварского спортивного сообщества. Пожелал нашим ребятам достойно представить Украину в своих видах спорта, высоких результатов, спортивной удачи и вдохновения, и, конечно, вернуться домой с олимпийскими медалями», - написал Игорь Сапожко.

Мэр добавил, что выступления броварских спортсменов будут дополнительно анонсироваться, чтобы жители громады не пропустили трансляции из Франции и поддерживали своих представителей на Олимпиаде.

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