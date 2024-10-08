В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

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8 октября 2024, 11:11  •  11747 просмотра

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В Броварах функционирует единственная в Европе детско-юношеская школа ушу, которая продолжает работу во время войны. Городская власть оказывает полную поддержку развитию детского спорта в громаде.

В единственной в Европе детско-юношеской спортивной школе ушу и единоборств, которая функционирует в Броварах Киевской области, несмотря на военное время, прилагают максимум усилий, чтобы привлекать как можно больше детей к занятиям спортом. Это нужно не только, чтобы дети физически развивались, но и для того, чтобы они имели определенную психологическую поддержку, стремились реализовать себя в спорте. Об этом рассказал основатель школы, президент Национальной украинской федерации ушу Олег Чуканов в комментарии УНН.

По словам основателя школы, в том, что она работает в обычном режиме, а дети имеют возможность заниматься и участвовать в различных соревнованиях, большую роль играет поддержка со стороны городских властей Броваров.

«Даже в это непростое время необходимо привлекать детей к занятиям спортом, и тем самым поддерживать их. Ведь у многих детей, как и у взрослых, так же может быть несколько подавленное состояние, потому что они видят, что происходит вокруг. Поэтому это не просто тренировка, это разговоры, психологическая поддержка. Надо вселять в детей оптимизм, показывать, что мы все работаем на победу в этой войне.

Безусловно, что в это время мы имеем полную поддержку от власти Броваров и городского головы Игоря Сапожко. Он в курсе всех аспектов деятельности школы, всегда интересуется проблемными вопросами и способствует их оперативному решению, прислушивается к нашим предложениям. Интересуется нашими спортивными достижениями. У нас полное взаимопонимание с городскими властями, и это дает соответствующий результат. В это непростое время нам бы было трудно без такой поддержки», - отметил Олег Чуканов.

В свою очередь, городской голова Броваров Игорь Сапожко подчеркивает, что развитие детского спорта в это непростое время, воспитание юных спортсменов является лишним свидетельством того, что страна верит в победу.

«Мы гордимся тем, что именно в Броварах действует такая детско-юношеская спортивная школа. Тем, что ее воспитанники являются победителями и призерами престижных европейских и мировых соревнований. Как бы сложно ни было, но наша школа ушу сохранила свой потенциал. Приятно, что в школе занимаются дети-переселенцы. Городская власть оказывает школе всю необходимую поддержку и, в общем, уделяет значительное внимание развитию детского спорта в громаде. Делаем все от себя зависящее, чтобы ребята в Броварской громаде имели возможность заниматься различными видами спорта и физически развиваться, чтобы у нас появлялись новые спортивные секции», - рассказал Игорь Сапожко в комментарии УНН.  

Образец для молодежи, гордость громады - олимпийцы и паралимпийцы из Броваров получили почетные награды11 сентября 2024, 12:27 • 12368 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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