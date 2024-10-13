Депутати від "Слуги народу" готові піти на фронт. Але з однією умовою
Київ • УНН
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про готовність депутатів йти на фронт після "Європейської Солідарності". Це відповідь на критику щодо масової перевірки документів після концерту "Океану Ельзи" в Києві.
Депутати від "Слуги народу" готові піти на фронт. Але лише після того, як це зроблять депутати від фракції "Європейська Солідарність". Про це у мережі Facebook написав голова фракції СН Давид Арахамія, повідомляє УНН.
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Дискусія розгорнулася під дописом депутата від провладної фракції Микити Потураєва, який заявив, що не вважає загрозою для української культури те, що після концерту гурту "Океан Ельзи" в Києві, співробітники ТЦК влаштували масову перевірку документів.
У відповідь на закиди в коментарях, що влада провалила мобілізацію, голова фракції СН Давид Арахамія написав, що він та його колеги готові піти на фронт, але лише після того, як це зроблять народні обранці від Європейської Солідарності".
"Ми готові, одразу ж після того, як ваші друзі з ЄС це зроблять- вони взагалі не голосували ні за мобілізацію, ні за податки, думаю, що і за бюджет не будуть. Точно в парламенті немає сенсу сідіти - в Тік Тоці можна і з іншого місця "працювати", гаписав Арахамія.
Нагадаємо
Близько 50 працівників ТЦК масово перевіряли чоловіків після концерту "Океану Ельзи" в Києві. Деяких відвідувачів затримували та садили у поліцейські авто.
Після перевірок чоловіки масово почали продавати квитки на наступні виступи гурту.
Член Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький, коментуючи масову перевірку ТЦК чоловіків після концерту "Океану Ельзи" в Києві, заявив, що такі дії спрямовані проти української культури та української армії.
У поліції заявили, що здійснювали забезпечення правопорядку і реагування після концерту "Океану Ельзи" у Києві, де представники ТЦК організували перевірки документів у чоловіків.