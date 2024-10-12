Після "облави" ТЦК чоловіки масово продають квитки на концерти "Океану Ельзи"
Київ • УНН
Після перевірок ТЦК на концерті "Океану Ельзи" в Києві чоловіки масово продають квитки на наступні виступи гурту. Перевірки викликали критику з боку депутатів та обговорення дій правоохоронців.
Після перевірки ТЦК по завершенню концерту "Океану Ельзи" в Києві люди масово продають квитки на наступні концерти, передає УНН.
Деталі
Зокрема, на сайті оголошень OLX від учорашнього дня з’явилося багато пропозицій продати квитки на наступні концерти гуру. В основному квитки намагаються продати чоловіки.
Також квитки пропонують купити в коментарях під дописом гурту в Instagram.
Додамо
З нагоди 30-річчя гурт "Океан Ельзи" анонсував проведення чотирьох концертів в Києві у "Палаці спорту" 12, 13, 15 та 16 жовтня.
Контекст
Увечері в п'ятницю, 11 жовтня, в Києві біля Палацу спорту зібралося близько пів сотні працівників ТЦК. Вони масово перевіряли чоловіків, які виходять з концерту рок-гурту "Океану Ельзи".
Член Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький, коментуючи масову перевірку ТЦК чоловіків після концерту "Океану Ельзи" в Києві, заявив, що такі дії спрямовані проти української культури та української армії.
У поліції заявили, що здійснювали забезпечення правопорядку і реагування після концерту "Океану Ельзи" у Києві, де представники ТЦК організували перевірки документів у чоловіків.
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