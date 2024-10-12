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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После "облавы" ТЦК мужчины массово продают билеты на концерты "Океана Эльзы"

После "облавы" ТЦК мужчины массово продают билеты на концерты "Океана Эльзы"

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 12:42  •  3071 просмотра

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После проверок ТЦК на концерте "Океана Эльзы" в Киеве мужчины массово продают билеты на следующие выступления группы. Проверки вызвали критику со стороны депутатов и обсуждение действий правоохранителей.

После проверки ТЦК по завершению концерта "Океана Эльзы"  в Киеве люди массово продают билеты на следующие концерты, передает УНН

Детали

В частности, на сайте объявлений OLX со вчерашнего дня появилось много предложений продать билеты на следующие концерты гуру. В основном билеты пытаются продать мужчины. 

Также билеты предлагают купить в комментариях под сообщением группы в Instagram. 

Добавим 

По случаю 30-летия группа "Океан Эльзы" анонсировала проведение четырех концертов в Киеве во "Дворце спорта" 12, 13, 15 и 16 октября. 

Контекст 

Вечером в пятницу, 11 октября, в Киеве возле Дворца спорта собралось около полусотни работников ТЦК. Они массово проверяли мужчин, которые выходят с концерта рок-группы "Океана Эльзы". 

Член Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий, комментируя массовую проверку ТЦК мужчин после концерта "Океана Эльзы" в Киеве, заявил, что такие действия направлены против украинской культуры и  украинской армии. 

В полиции заявили, что осуществляли обеспечение правопорядка и реагирование после концерта "Океана Эльзы" в Киеве, где представители ТЦК организовали проверки документов у мужчин. 

Нововведения в механизме мобилизации: добровольцы больше не будут посещать ТЦК7 октября 2024, 19:55 • 35954 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
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