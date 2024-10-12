После "облавы" ТЦК мужчины массово продают билеты на концерты "Океана Эльзы"
Киев • УНН
После проверок ТЦК на концерте "Океана Эльзы" в Киеве мужчины массово продают билеты на следующие выступления группы. Проверки вызвали критику со стороны депутатов и обсуждение действий правоохранителей.
После проверки ТЦК по завершению концерта "Океана Эльзы" в Киеве люди массово продают билеты на следующие концерты, передает УНН.
Детали
В частности, на сайте объявлений OLX со вчерашнего дня появилось много предложений продать билеты на следующие концерты гуру. В основном билеты пытаются продать мужчины.
Также билеты предлагают купить в комментариях под сообщением группы в Instagram.
Добавим
По случаю 30-летия группа "Океан Эльзы" анонсировала проведение четырех концертов в Киеве во "Дворце спорта" 12, 13, 15 и 16 октября.
Контекст
Вечером в пятницу, 11 октября, в Киеве возле Дворца спорта собралось около полусотни работников ТЦК. Они массово проверяли мужчин, которые выходят с концерта рок-группы "Океана Эльзы".
Член Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий, комментируя массовую проверку ТЦК мужчин после концерта "Океана Эльзы" в Киеве, заявил, что такие действия направлены против украинской культуры и украинской армии.
В полиции заявили, что осуществляли обеспечение правопорядка и реагирование после концерта "Океана Эльзы" в Киеве, где представители ТЦК организовали проверки документов у мужчин.
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