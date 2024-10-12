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Нардепи прокоментували перевірки ТЦК після концерту в Києві

Київ • УНН

 • 59452 перегляди

Княжицький назвав масові перевірки ТЦК після концерту "Океану Ельзи" "свинством". Потураєв, навпаки, підтримав такі дії. Близько 50 працівників ТЦК перевіряли чоловіків після концерту.

Нардепи прокоментували перевірки ТЦК після концерту в Києві

Член Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький, коментуючи масову перевірку ТЦК чоловіків після концерту "Океану Ельзи" в Києві, заявив, що такі дії спрямовані проти української культури та  української армії, передає УНН

"Я розумію, коли ТЦК перевіряють документи перед дорогими ресторанами і магазинами. Я це підтримую.  Має бути у суспільстві справедливість і рівність. 

Але масові облави на концертах українських виконавців свинство, спрямоване і  проти української культури і проти  української армії. Не дивуйтеся потім російській попсі і мові на вулицях Києва, зрадникам і колаборантам і збільшенню втікачів через Тису", - написав Княжицький. 

Народний депутат від "Слуги Народу", голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв висловив протилежну думку та заявив, що вітає такі перевірки ТЦК в закладах харчування та масових заходах.

Доповнення

Увечері в п'ятницю, 11 жовтня, в Києві біля Палацу спорту зібралося близько пів сотні працівників ТЦК. Вони масово перевіряли чоловіків, які виходять з концерту рок-гурту "Океану Ельзи". 

Нововведення в механізмі мобілізації: добровольці більше не відвідуватимуть ТЦК07.10.24, 22:55 • 36398 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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