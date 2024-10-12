Нардепи прокоментували перевірки ТЦК після концерту в Києві
Київ • УНН
Княжицький назвав масові перевірки ТЦК після концерту "Океану Ельзи" "свинством". Потураєв, навпаки, підтримав такі дії. Близько 50 працівників ТЦК перевіряли чоловіків після концерту.
Член Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький, коментуючи масову перевірку ТЦК чоловіків після концерту "Океану Ельзи" в Києві, заявив, що такі дії спрямовані проти української культури та української армії, передає УНН.
"Я розумію, коли ТЦК перевіряють документи перед дорогими ресторанами і магазинами. Я це підтримую. Має бути у суспільстві справедливість і рівність.
Але масові облави на концертах українських виконавців свинство, спрямоване і проти української культури і проти української армії. Не дивуйтеся потім російській попсі і мові на вулицях Києва, зрадникам і колаборантам і збільшенню втікачів через Тису", - написав Княжицький.
Народний депутат від "Слуги Народу", голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв висловив протилежну думку та заявив, що вітає такі перевірки ТЦК в закладах харчування та масових заходах.
Доповнення
Увечері в п'ятницю, 11 жовтня, в Києві біля Палацу спорту зібралося близько пів сотні працівників ТЦК. Вони масово перевіряли чоловіків, які виходять з концерту рок-гурту "Океану Ельзи".
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