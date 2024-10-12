Нардепы прокомментировали проверки ТЦК после концерта в Киеве
Киев • УНН
Княжицкий назвал массовые проверки ТЦК после концерта «Океана Эльзы» «свинством». Потураев, наоборот, поддержал такие действия. Около 50 работников ТЦК проверяли мужчин после концерта.
Член Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий, комментируя массовую проверку ТЦК мужчин после концерта "Океана Эльзы" в Киеве, заявил, что такие действия направлены против украинской культуры и украинской армии, передает УНН.
"Я понимаю, когда ТЦК проверяют документы перед дорогими ресторанами и магазинами. Я это поддерживаю. Должна быть в обществе справедливость и равенство.
Но массовые облавы на концертах украинских исполнителей свинство, направленное и против украинской культуры и против украинской армии. Не удивляйтесь потом русской попсе и языку на улицах Киева, предателям и коллаборантам и увеличению беглецов через Тису", - написал Княжицкий.
Народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев выразил противоположное мнение и заявил, что приветствует такие проверки ТЦК в заведениях питания и массовых мероприятиях.
Дополнение
Вечером в пятницу, 11 октября, в Киеве возле Дворца спорта собралось около полусотни работников ТЦК. Они массово проверяли мужчин, которые выходят с концерта рок-группы "Океана Эльзы".
Нововведения в механизме мобилизации: добровольцы больше не будут посещать ТЦК7 октября 2024, 19:55 • 35946 просмотров