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Нардепы прокомментировали проверки ТЦК после концерта в Киеве

Нардепы прокомментировали проверки ТЦК после концерта в Киеве

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 10:15  •  8949 просмотра

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Княжицкий назвал массовые проверки ТЦК после концерта «Океана Эльзы» «свинством». Потураев, наоборот, поддержал такие действия. Около 50 работников ТЦК проверяли мужчин после концерта.

Член Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий, комментируя массовую проверку ТЦК мужчин после концерта "Океана Эльзы" в Киеве, заявил, что такие действия направлены против украинской культуры и украинской армии, передает УНН

"Я понимаю, когда ТЦК проверяют документы перед дорогими ресторанами и магазинами. Я это поддерживаю.  Должна быть в обществе справедливость и равенство. 

Но массовые облавы на концертах украинских исполнителей свинство, направленное и  против украинской культуры и против  украинской армии. Не удивляйтесь потом русской попсе и языку на улицах Киева, предателям и коллаборантам и увеличению беглецов через Тису", - написал Княжицкий. 

Народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев выразил противоположное мнение и заявил, что приветствует такие проверки ТЦК в заведениях питания и массовых мероприятиях.

Дополнение

Вечером в пятницу, 11 октября, в Киеве возле Дворца спорта собралось около полусотни работников ТЦК. Они массово проверяли мужчин, которые выходят с концерта рок-группы "Океана Эльзы". 

Нововведения в механизме мобилизации: добровольцы больше не будут посещать ТЦК7 октября 2024, 19:55 • 35946 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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