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У поліції прокоментували перевірки чоловіків після концерту у Києві: "Ми здійснювали забезпечення правопорядку"

Київ • УНН

 • 21940 перегляди

Поліція заявила, що забезпечувала правопорядок після концерту, де ТЦК перевіряли документи у чоловіків. Це викликало суперечливі реакції серед суспільства.

У поліції прокоментували перевірки чоловіків після концерту у Києві: "Ми здійснювали забезпечення правопорядку"

У поліції заявили, що здійснювали забезпечення правопорядку і реагування після концерту "Океану Ельзи" у Києві, де представники ТЦК організували перевірки документів у чоловіків, повідомило "Суспільне", передає УНН.  

Деталі

"Ми здійснювали забезпечення правопорядку і реагування", — відповіли у поліції щодо перевірок документів у чоловіків призовного віку після концерту "Океану Ельзи".

Варто зазначити, що поліцейські мають право брати участь в оповіщенні військовозобов'язаних та перевіряти документи,  однак не вручати повістки.

Доповнення

Увечері в п'ятницю, 11 жовтня, в Києві біля Палацу спорту зібралося близько пів сотні працівників ТЦК. Вони масово перевіряли чоловіків, які виходять з концерту рок-гурту "Океану Ельзи". 

Член Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький, коментуючи масову перевірку ТЦК чоловіків після концерту "Океану Ельзи" в Києві, заявив, що такі дії спрямовані проти української культури та  української армії. 

Народний депутат від "Слуги Народу", голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв висловив протилежну думку та заявив, що вітає такі перевірки ТЦК в закладах харчування та масових заходах.

Тетяна Краєвська

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