У поліції прокоментували перевірки чоловіків після концерту у Києві: "Ми здійснювали забезпечення правопорядку"
Київ • УНН
Поліція заявила, що забезпечувала правопорядок після концерту, де ТЦК перевіряли документи у чоловіків. Це викликало суперечливі реакції серед суспільства.
У поліції заявили, що здійснювали забезпечення правопорядку і реагування після концерту "Океану Ельзи" у Києві, де представники ТЦК організували перевірки документів у чоловіків, повідомило "Суспільне", передає УНН.
Деталі
"Ми здійснювали забезпечення правопорядку і реагування", — відповіли у поліції щодо перевірок документів у чоловіків призовного віку після концерту "Океану Ельзи".
Варто зазначити, що поліцейські мають право брати участь в оповіщенні військовозобов'язаних та перевіряти документи, однак не вручати повістки.
Доповнення
Увечері в п'ятницю, 11 жовтня, в Києві біля Палацу спорту зібралося близько пів сотні працівників ТЦК. Вони масово перевіряли чоловіків, які виходять з концерту рок-гурту "Океану Ельзи".
Член Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький, коментуючи масову перевірку ТЦК чоловіків після концерту "Океану Ельзи" в Києві, заявив, що такі дії спрямовані проти української культури та української армії.
Народний депутат від "Слуги Народу", голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв висловив протилежну думку та заявив, що вітає такі перевірки ТЦК в закладах харчування та масових заходах.