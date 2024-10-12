В полиции прокомментировали проверки мужчин после концерта в Киеве: "Мы осуществляли обеспечение правопорядка"
Киев • УНН
Полиция заявила, что обеспечивала правопорядок после концерта, где ТЦК проверяли документы у мужчин. Это вызвало противоречивые реакции среди общества.
В полиции заявили, что осуществляли обеспечение правопорядка и реагирование после концерта «Океана Эльзы» в Киеве, где представители ТЦК организовали проверки документов у мужчин, сообщило «Суспільне», передает УНН.
Детали
«Мы осуществляли обеспечение правопорядка и реагирования», - ответили в полиции относительно проверок документов у мужчин призывного возраста после концерта „Океана Эльзы“.
Стоит отметить, что полицейские имеют право участвовать в оповещении военнообязанных и проверять документы, однако не вручать повестки.
Дополнение
Вечером в пятницу, 11 октября, в Киеве возле Дворца спорта собралось около полусотни работников ТЦК. Они массово проверяли мужчин, которые выходят с концерта рок-группы «Океана Эльзы».
Член Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий, комментируя массовую проверку ТЦК мужчин после концерта «Океана Эльзы» в Киеве, заявил, что такие действия направлены против украинской культуры и украинской армии.
Народный депутат от «Слуги народа», председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев выразил противоположное мнение и заявил, что приветствует такие проверки ТЦК в заведениях питания и массовых мероприятиях.