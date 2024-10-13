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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Депутаты от «Слуги народа» готовы пойти на фронт. Но с одним условием

Депутаты от «Слуги народа» готовы пойти на фронт. Но с одним условием

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 09:52  •  7518 просмотра

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о готовности депутатов идти на фронт после «Европейской Солидарности». Это ответ на критику относительно массовой проверки документов после концерта «Океана Эльзы» в Киеве.

Депутаты от «Слуги народа» готовы пойти на фронт. Но только после того, как это сделают депутаты от фракции «Европейская Солидарность». Об этом в сети Facebook написал председатель фракции СН Давид Арахамия, сообщает УНН.

Детали

Дискуссия развернулась под сообщением депутата от провластной фракции Никиты Потураева, который заявил, что не считает угрозой для украинской культуры то, что после концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве, сотрудники ТЦК устроили массовую проверку документов.

В ответ на упреки в комментариях, что власть провалила мобилизацию, глава фракции СН Давид Арахамия написал, что он и его коллеги готовы пойти на фронт, но только после того, как это сделают народные избранники от «Европейской Солидарности».

«Мы готовы, сразу же после того, как ваши друзья из ЕС это сделают- они вообще не голосовали ни за мобилизацию, ни за налоги, думаю, что и за бюджет не будут. Точно в парламенте нет смысла сидеть - в Тик Токе можно и с другого места «работать», гаписал Арахамия.

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Напомним,

Около 50 работников ТЦК массово проверяли мужчин после концерта «Океана Эльзы» в Киеве. Некоторых посетителей задерживали и сажали в полицейские авто.

После проверок мужчины массово начали продавать билеты на следующие выступления группы.

Член Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий, комментируя массовую проверку ТЦК мужчин после концерта «Океана Эльзы» в Киеве, заявил, что такие действия направлены против украинской культуры и  украинской армии.

В полиции заявили, что осуществляли обеспечение правопорядка и реагирование после концерта «Океана Эльзы» в Киеве, где представители ТЦК организовали проверки документов у мужчин.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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