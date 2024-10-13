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13 жовтня: День без бюстгальтера, Міжнародний день невдах

Київ • УНН

 • 106922 перегляди

Вперше з ініціативою проводити День без бюстгальтера виступили активістки у 70-х роках минулого століття. Вони вважали, що цей аксесуар є символом поневолення жінки, який пригнічує її гідність.

13 жовтня: День без бюстгальтера, Міжнародний день невдах

Сьогодні, 13 жовтня, жінки у багатьох країнах світу можуть долучитися  святкування Дня без бюстгальтера, пише УНН.

Вперше з ініціативою проводити День без бюстгальтера виступили активістки у 70-х роках минулого століття. Вони вважали, що цей аксесуар є символом поневолення жінки, який пригнічує її гідність.

Однак, з роками зміст цієї події змінився. З 2011 року День без бюстгальтера на проводиться з метою підвищити обізнаність про рак молочної залози та нагадати жінкам в усьому світі, що вони повинні регулярно проходити скринінг на рак молочної залози.

Саме тому з’явилася ще одна подія - День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози -  важку форма раку, яка поширилася за межі молочної залози в інші органи тіла, такі як легені, кістки або печінка.

За статистикою приблизно у 30% жінок, які пережили рак молочної залози на ранній стадії, навіть після успішного лікування може виникнути рецидив у вигляді метастазів. Метастази можуть проявитися від кількох місяців до понад двох десятиліть після лікування.

Щороку у світі фіксується близько 685 тисяч жінок хворих саме на цю форму раку.

Також 13 можна відзначити цікаве свято – Міжнародний день невдах.

Подія має особливе значення – вона присвячена людям, які часто зазнавали невдач, але завдяки своїй наполегливості та підтримці близьких людей досягли успіху.

Серед найбільших "невдах" можна назвати Стівена Кінга, який викинув до смітника рукопис свого роману першого роману "Керрі". Його дружина витягла ці сторінки та змусила чоловіка дописати роман, який одразу зробив Кінга "королем жахів".

В Україні у другу неділю відзначаються День художника та День профспілок.

З 1989 року, за ініціативи Генасамблеї ООН 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих.

Мета сьогоднішньої події  - інформування суспільство про заходи, які можуть попередити стихійні лиха та мінімізувати їх наслідки.

За статистикою, щороку від стихійних лих страждають близько 250 мільйонів мешканців нашої планети. В середньому, кожного дня жертвами стихійних лих стають 184 людини.

Також 13 жовтня – це Всесвітній день боротьби з тромбозом

Тромбоз – це патологічне згортання крові у судинах. Тромби заважають нормальному протіканню крові по венах та артеріях. Це призводить до важких наслідків – від сильного болю до загибелі через перекриття кровопостачання до життєво важливих органів.

За церковним календарем сьогодні день пам’яті мучеників Карпа, Папили та Агатоніки, які жили у ІІІ столітті.

Карп був єпископом, Папил – дияконом, Агатоніка – благочестивою християнкою і сестрою Папили.

Під час гонінь на християн за наказом правителя усіх трьох схопили. Жорстокими тортурами їх хотіли змусити зректися Христа.

За переказом, Папила мав дар зцілення. До нього підвели сліпого чоловіка, якого не могли зцілити язичницькі жреці. Папила прочитав молитву і чоловік прозрів.

Це остаточно розлютили правителя, він наказав стратити Карпа, Папилу та Агатоніку.

Іменини сьогодні святкують Карп, Олександр, Олексій, Леонід, Матвій, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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