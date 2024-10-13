13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Впервые с инициативой проводить День без бюстгальтера выступили активистки в 70-х годах прошлого века. Они считали, что этот аксессуар является символом порабощения женщины, который подавляет ее достоинство.

Сегодня, 13 октября, женщины во многих странах мира могут присоединиться  к празднованию Дня без бюстгальтера, пишет УНН.

Впервые с инициативой проводить День без бюстгальтера выступили активистки в 70-х годах прошлого века. Они считали, что этот аксессуар является символом порабощения женщины, который подавляет ее достоинство.

Однако, с годами содержание этого события изменилось. С 2011 года День без бюстгальтера на проводится с целью повысить осведомленность о раке молочной железы и напомнить женщинам во всем мире, что они должны регулярно проходить скрининг на рак молочной железы.

Именно поэтому появилось еще одно событие - День распространения информации о метастатическом раке молочной железы -  тяжелая форма рака, которая распространилась за пределы молочной железы в другие органы тела, такие как легкие, кости или печень.

По статистике примерно у 30% женщин, переживших рак молочной железы на ранней стадии, даже после успешного лечения может возникнуть рецидив в виде метастазов. Метастазы могут проявиться от нескольких месяцев до более двух десятилетий после лечения.

Ежегодно в мире фиксируется около 685 тысяч женщин больных именно этой формой рака.

Также 13 можно отметить интересный праздник - Международный день неудачников.

Событие имеет особое значение - оно посвящено людям, которые часто терпели неудачи, но благодаря своей настойчивости и поддержке близких людей достигли успеха.

Среди крупнейших «неудачников» можно назвать Стивена Кинга, который выбросил в мусорник рукопись своего романа первого романа «Кэрри». Его жена вытащила эти страницы и заставила мужчину дописать роман, который сразу сделал Кинга «королем ужасов».

В Украине во второе воскресенье отмечаются День художника и День профсоюзов.

С 1989 года, по инициативе Генассамблеи ООН 13 октября отмечается Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий.

Цель сегодняшнего события  - информирование общества о мерах, которые могут предупредить стихийные бедствия и минимизировать их последствия.

По статистике, ежегодно от стихийных бедствий страдают около 250 миллионов жителей нашей планеты. В среднем, каждый день жертвами стихийных бедствий становятся 184 человека.

Также 13 октября - это Всемирный день борьбы с тромбозом

Тромбоз - это патологическое свертывание крови в сосудах. Тромбы мешают нормальному протеканию крови по венам и артериям. Это приводит к тяжелым последствиям - от сильной боли до гибели из-за перекрытия кровоснабжения жизненно важных органов.

По церковному календарю сегодня день памяти мучеников Карпа, Папилы и Агатоники, которые жили в III веке.

Карп был епископом, Папил - диаконом, Агатоника - благочестивой христианкой и сестрой Папилы.

Во время гонений на христиан по приказу правителя всех троих схватили. Жестокими пытками их хотели заставить отречься от Христа.

По преданию, Папила имел дар исцеления. К нему подвели слепого мужчину, которого не могли исцелить языческие жрецы. Папила прочитал молитву и мужчина прозрел.

Это окончательно разозлило правителя, он приказал казнить Карпа, Папилу и Агатонику.

Именины сегодня празднуют Карп, Александр, Алексей, Леонид, Матвей, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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