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Суддівська "армія" рідіє: в Україні майже третина суддівських посад вакантна

Київ • УНН

 • 151232 перегляди

Кількість суддів в Україні зменшується з року в рік. Станом на жовтень 2024 року 29,6% суддівських посад (2096) залишаються вакантними, при загальній кількості 6631 посад.

В Україні з року в рік зменшується кількість суддівських посад. Водночас, навіть ту кількість вакансій, що є на сьогодні не встигають заповнювати. 29,6% суддівських посад залишаються на сьогодні вакантними. Про це спеціально для УНН розповів адвокат, заслужений юрист України Володимир Богатир, спираючись на відповідь Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Судові реформи в Україні, серед інших відносних здобутків, мають один абсолютний показник ефективності: кількість служителів Феміди з роками невпинно зменшується. Хоча реформатори поступово знижують граничну кількість посад, судді все одно не встигають їх заповнювати!", - розповів Богатир.

Найбільша кількість суддівських посад починаючи з 2012 року в Україні була зафіксована у 2016 році – 9148. До того кількість посад була дещо меншою, але не опускалася нижче 9 тисяч.

Починаючи з 2017 року, після того як почала діяти чергова судова реформа та набрали чинності зміни до Конституції та новий Закон "Про судоустрій і статус суддів", кількість посад суддів пішла на спад. І наразі становить (станом на 1 жовтня 2024 року) 6631.

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Юрист також пояснив, як в Україні визначається потреба у кількості суддів: необхідну кількість суддів визначає Вища рада правосуддя з урахуванням консультативного висновку Державної судової адміністрації України, судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів.

"Якщо виходити з логіки чиновників, то виходить, що потреба у суддях в Україні з 2016 до 2022 року зменшилася аж на 29,1%", - зауважив Богатир.

І тут доречним буде розглянути питання фактично призначеної кількості суддів, а не лише кількості посад.

"З цифр, наданих ВККС видно, що фактична кількість була на досить високому рівні (понад 8 тис.), допоки в Україні після не змінилася влада в 2014 році. Адже у 2013 році ще фіксується зростання кількості призначених (обраних) суддів (з 8223 до 8371) а от наприкінці 2014 року їх стає вже менше - 8062 особи. І далі спостерігається подальше зниження. Найменше їх виявилося у 2023 році - 4920 служителів Феміди (станом на 1 жовтня поточного року їх трохи побільшало). Взагалі з 2013 по 2023 рік кількість працюючих суддів скоротилася на 41,2%! Іншими словами, люди йшли з посад (які не встигали заповнювати) швидше, аніж знижувалася потреба", - пояснює юрист.

Якщо додатково подивитися на цифри вакансій, можна помітити, що найбільше їх було у реформеному 2016-му (2774). Найменше - за до зміни влади в 2014 році (2013 рік - лише 700 вакансій).

Також Богатир акцентує увагу на кількість незаповнених вакансій у відсотках по відношенню до загальної кількості суддівських посад.

"І тут можна помітити, що в рік судової реформи, він різко зріс до 30,3% і далі його намагалися тримати плюс мінус на цьому рівні", - зауважив юрист.

Станом на 1 жовтня в Україні працювало 4988 суддів, однак за час з моменту підготовки відповіді ВККС на запит та підготовки матеріалу, комісія задовольнила 5 заяв про відставку. Тобто наразі "недобір" суддів становить 29,6% від загальної кількості посад, тобто 2096 в абсолютних цифрах.

На думку Богатиря на тенденцію, яка спричинила те, що наразі майже 30% суддівських посад незаповнені вплинули і політично мотивовані люстрації, і перевірки на доброчесність (які доречно робити під час призначення суддів на посаду, а не з кожною зміною влади). І тривала відсутність в країні працюючої комісії з добору суддів – ВККС не працювала з жовтня 2019 по листопад 2023 року.

Детальніше про тенденції можна прочитати у матеріалі - Хроніки селекції суддів

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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