Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

В Украине из года в год уменьшается количество судейских должностей. В то же время, даже то количество вакансий, что есть на сегодня не успевают заполнять. 29,6% судейских должностей остаются на сегодня вакантными. Об этом специально для УНН рассказал адвокат, заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь, опираясь на ответ Высшей квалификационной комиссии судей.

«Судебные реформы в Украине, среди других относительных достижений, имеют один абсолютный показатель эффективности: количество служителей Фемиды с годами неуклонно уменьшается. Хотя реформаторы постепенно снижают предельное количество должностей, судьи все равно не успевают их заполнять!», - рассказал Богатырь.

Наибольшее количество судейских должностей начиная с 2012 года в Украине было зафиксировано в 2016 году - 9148. До того количество должностей было несколько меньше, но не опускалось ниже 9 тысяч.

Начиная с 2017 года, после того как начала действовать очередная судебная реформа и вступили в силу изменения в Конституцию и новый Закон «О судоустройстве и статусе судей», количество должностей судей пошло на спад. И сейчас составляет (по состоянию на 1 октября 2024 года) 6631.

Юрист также объяснил, как в Украине определяется потребность в количестве судей: необходимое количество судей определяет Высший совет правосудия с учетом консультативного заключения Государственной судебной администрации Украины, судебной нагрузки и в пределах расходов, определенных в Государственном бюджете Украины на содержание судов и оплату труда судей.

«Если исходить из логики чиновников, то получается, что потребность в судьях в Украине с 2016 до 2022 года уменьшилась аж на 29,1%», - отметил Богатырь.

И здесь уместно будет рассмотреть вопрос фактически назначенного количества судей, а не только количества должностей.

«Из цифр, предоставленных ВККС видно, что фактическое количество было на достаточно высоком уровне (более 8 тыс.), пока в Украине после не изменилась власть в 2014 году. Ведь в 2013 году еще фиксируется рост количества назначенных (избранных) судей (с 8223 до 8371) а вот в конце 2014 года их становится уже меньше - 8062 человека. И дальше наблюдается дальнейшее снижение. Меньше всего их оказалось в 2023 году - 4920 служителей Фемиды (по состоянию на 1 октября текущего года их немного увеличилось). Вообще с 2013 по 2023 год количество работающих судей сократилось на 41,2%! Иными словами, люди уходили с должностей (которые не успевали заполнять) быстрее, чем снижалась потребность», - объясняет юрист.

Если дополнительно посмотреть на цифры вакансий, можно заметить, что больше всего их было в реформированном 2016-м (2774). Меньше всего - при до смены власти в 2014 году (2013 год - всего 700 вакансий).

Также Богатырь акцентирует внимание на количество незаполненных вакансий в процентах по отношению к общему количеству судейских должностей.

«И здесь можно заметить, что в год судебной реформы, он резко вырос до 30,3% и дальше его пытались держать плюс минус на этом уровне», - отметил юрист.

По состоянию на 1 октября в Украине работало 4988 судей, однако за время с момента подготовки ответа ВККС на запрос и подготовки материала, комиссия удовлетворила 5 заявлений об отставке. То есть сейчас «недобор» судей составляет 29,6% от общего количества должностей, то есть 2096 в абсолютных цифрах.

По мнению Богатыря на тенденцию, которая привела к тому, что сейчас почти 30% судейских должностей незаполнены повлияли и политически мотивированные люстрации, и проверки на добродетель (которые уместно делать при назначении судей на должность, а не с каждой сменой власти). И длительное отсутствие в стране работающей комиссии по отбору судей - ВККС не работала с октября 2019 по ноябрь 2023 года.

Подробнее о тенденциях можно прочитать в материале - Хроники селекции судей