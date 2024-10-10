ukenru
Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
  •  5936 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
  •  23673 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
  •  38934 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
  •  49809 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
  •  87583 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
  •  102055 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
  •  84819 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
9 октября 2024, 14:31  •  118022 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
9 октября 2024, 12:35  •  126036 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
9 октября 2024, 11:29  •  156806 просмотра

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ПВО Николаевщины уничтожила 4 дрона, враг атаковал инфраструктуру

ПВО Николаевщины уничтожила 4 дрона, враг атаковал инфраструктуру

  •  20990 просмотра
До 23° тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

До 23° тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

  •  18049 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  88630 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

  •  48482 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

  •  39910 просмотра
публикации
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

  •  39910 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

  •  48482 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  88630 просмотра
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

9 октября 2024, 11:29  •  156806 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

9 октября 2024, 10:12  •  129442 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  110690 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  105879 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

9 октября 2024, 08:24  •  110278 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября 2024, 03:09  •  117300 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября 2024, 03:07  •  121469 просмотра
Актуальное
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 13:44  •  19536 просмотра

Read in English

Количество судей в Украине уменьшается из года в год. По состоянию на октябрь 2024 года 29,6% судейских должностей (2096) остаются вакантными, при общем количестве 6631 должностей.

В Украине из года в год уменьшается количество судейских должностей. В то же время, даже то количество вакансий, что есть на сегодня не успевают заполнять. 29,6% судейских должностей остаются на сегодня вакантными. Об этом специально для УНН рассказал адвокат, заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь, опираясь на ответ Высшей квалификационной комиссии судей.

«Судебные реформы в Украине, среди других относительных достижений, имеют один абсолютный показатель эффективности: количество служителей Фемиды с годами неуклонно уменьшается. Хотя реформаторы постепенно снижают предельное количество должностей, судьи все равно не успевают их заполнять!», - рассказал Богатырь.

Наибольшее количество судейских должностей начиная с 2012 года в Украине было зафиксировано в 2016 году - 9148. До того количество должностей было несколько меньше, но не опускалось ниже 9 тысяч.

Начиная с 2017 года, после того как начала действовать очередная судебная реформа и вступили в силу изменения в Конституцию и новый Закон «О судоустройстве и статусе судей», количество должностей судей пошло на спад. И сейчас составляет (по состоянию на 1 октября 2024 года) 6631.

Image

Юрист также объяснил, как в Украине определяется потребность в количестве судей: необходимое количество судей определяет Высший совет правосудия с учетом консультативного заключения Государственной судебной администрации Украины, судебной нагрузки и в пределах расходов, определенных в Государственном бюджете Украины на содержание судов и оплату труда судей.

«Если исходить из логики чиновников, то получается, что потребность в судьях в Украине с 2016 до 2022 года уменьшилась аж на 29,1%», - отметил Богатырь.

И здесь уместно будет рассмотреть вопрос фактически назначенного количества судей, а не только количества должностей.

«Из цифр, предоставленных ВККС видно, что фактическое количество было на достаточно высоком уровне (более 8 тыс.), пока в Украине после не изменилась власть в 2014 году. Ведь в 2013 году еще фиксируется рост количества назначенных (избранных) судей (с 8223 до 8371) а вот в конце 2014 года их становится уже меньше - 8062 человека. И дальше наблюдается дальнейшее снижение. Меньше всего их оказалось в 2023 году - 4920 служителей Фемиды (по состоянию на 1 октября текущего года их немного увеличилось). Вообще с 2013 по 2023 год количество работающих судей сократилось на 41,2%! Иными словами, люди уходили с должностей (которые не успевали заполнять) быстрее, чем снижалась потребность», - объясняет юрист.

Если дополнительно посмотреть на цифры вакансий, можно заметить, что больше всего их было в реформированном 2016-м (2774). Меньше всего - при до смены власти в 2014 году (2013 год - всего 700 вакансий).

Также Богатырь акцентирует внимание на количество незаполненных вакансий в процентах по отношению к общему количеству судейских должностей.

«И здесь можно заметить, что в год судебной реформы, он резко вырос до 30,3% и дальше его пытались держать плюс минус на этом уровне», - отметил юрист.

По состоянию на 1 октября в Украине работало 4988 судей, однако за время с момента подготовки ответа ВККС на запрос и подготовки материала, комиссия удовлетворила 5 заявлений об отставке. То есть сейчас «недобор» судей составляет 29,6% от общего количества должностей, то есть 2096 в абсолютных цифрах.

По мнению Богатыря на тенденцию, которая привела к тому, что сейчас почти 30% судейских должностей незаполнены повлияли и политически мотивированные люстрации, и проверки на добродетель (которые уместно делать при назначении судей на должность, а не с каждой сменой власти). И длительное отсутствие в стране работающей комиссии по отбору судей - ВККС не работала с октября 2019 по ноябрь 2023 года.

Подробнее о тенденциях можно прочитать в материале - Хроники селекции судей

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
ukrainaУкраина