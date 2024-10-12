Міжнародний день африканських пінгвінів, Всесвітній день економіста, День Колумба. Що ще можна відзначити 12 жовтня

Сьогодні, у другу суботу жовтня, зоозахисники та любителі дикої природи у багатьох країнах світу можуть долучитися до заходів з нагоди Міжнародного дня африканських пінгвінів, пише УНН.

Ареал проживання цих птахів знаходиться на південному піщаному узбережжі Африки, де вони дуже добре себе почувають. Вони полюбляють робити гнізда на численних острівцях поблизу материка.

За оцінками науковців, на початку ХХ століття популяція африканських пінгвінів перевищувала два мільйони особин, і з того часу почала суттєво скорочуватися. Це було пов’язано із безконтрольним полюванням, боротьбою за життєвий простір із морськими котиками, поїданням яєць африканських пінгвінів іншими птахами, а на материку хижими тваринами.

На даний час популяція африканських пінгвінів коливається в межах 200 тисяч. Це вид досі перебуває на межі зникнення.

Ще одне сьогоднішнє орнітологічне свято – Всесвітній день мігруючих птахів.

Лише у 1822 році вчені остаточно дійшли висновку, що є види птахів, які змінюють ареал проживання у певні пори року.

Найдовша міграція серед тварин у буревісника сірого — уся мандрівка триває понад 6 місяців і охоплює в середньому 64 тисяч кілометрів. Сивки бурокрилі безперервно летять протягом 35 годин з Аляски на Гаваї. Щоб завершити цей неймовірний переліт, вони розвивають середню швидкість до 100 км/год.

Багато птахів мігрують на великих висотах. Гуси гірські летять над Гімалаями на висоті близько 9 тис. метрів! Пілоти спостерігали лебедів-кликунів на висоті 8230 метрів, і навіть такі загальнопоширені види як крижні теж помічені вище 6400 метрів.

Своє професійне, хоч і неофіційне, свято 12 жовтня у багатьох країнах, зокрема, й в Україні відзначають економісти.

Термін "економіка" IV з’явився в столітті до н.е. у стародавній Греції. Тоді він означав мистецтво ведення домашнього господарства.

Поступово економіка набувала більш широкого значення як для людей, так і для держав. У ХVІ столітті у Європі почали з’являтися перші економічні школи.

Родоначальником сучасної економічної теорії вважається шотландський науковець Адам Сміт.

У деяких країнах Північної та Південної Америки сьогодні відзначається День Колумба.

Саме 12 жовтня 1492 року за григоріанським календарем італійський мореплавець Христофор Колумб прибув до острова Сан-Сальвадор на Багамах. Хоча тоді Колумб вважав, що висадився на берег Індії.

З 1996 року 12 жовтня відбуваються заходи присвячені Всесвітньому дню боротьби з артритом - захворюванням суглобів, яке має запальну природу.

За статистикою, приблизно кожна 100 людина на планеті страждає від артриту. Приблизно через шість років після діагностування хвороби 50% пацієнтів стають непрацездатними.

Найчастіше артрит діагностується у працездатних жінок та чоловіків у віці 30-50 років.

Також у другу суботу жовтня можна долучитися до Всесвітнього дня хоспісів та паліативної допомоги.

Сфера паліативної допомоги охоплює великий спектр послуг пацієнтам, що мають смертельні захворювання, найчастіше – на останній стадії. Її принципи базуються на позбавленні болю, покращенню якості життя, психологічній та соціальній допомозі. Фахівці намагаються підтримати якомога більш повноцінне життя хворих у останні тижні або дні їх життя. При цьому, власне лікуванням хвороби хоспіси не займаються.

Як напрям медицини паліативна допомога була започаткована у 80-х роках ХХ століття. В Україні перші хоспіси було відкрито лише в 1996 році.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників Прова, Тараха, Андроника.

Троє чоловіків проповідували вчення Господа у Римській імперії. Підчас посилення гонінь на християн усіх трьох схопили язичники.

Прова на березі річки Тібр прив’язали до стовпа, і його з’їли дикі звіри. Тараха та Андроника після жорстоких катувань теж стратили.

Іменини 12 жовтня святкують Тарас, Богдан, Олександр, Іван, Денис, Микола.