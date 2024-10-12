Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

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12 октября 2024, 03:11  •  3654 просмотра

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По оценкам ученых, в начале ХХ века популяция африканских пингвинов превышала два миллиона особей, и с тех пор начала существенно сокращаться. В настоящее время популяция африканских пингвинов колеблется в пределах 200 тысяч. Это вид до сих пор находится на грани исчезновения.

Сегодня, во вторую субботу октября, зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня африканских пингвинов, пишет УНН.

Ареал обитания этих птиц находится на южном песчаном побережье Африки, где они очень хорошо себя чувствуют. Они любят делать гнезда на многочисленных островках вблизи материка.

По оценкам ученых, в начале ХХ века популяция африканских пингвинов превышала два миллиона особей, и с тех пор начала существенно сокращаться. Это было связано с бесконтрольной охотой, борьбой за жизненное пространство с морскими котиками, поеданием яиц африканских пингвинов другими птицами, а на материке хищными животными.

В настоящее время популяция африканских пингвинов колеблется в пределах 200 тысяч. Этот вид все еще находится на грани исчезновения.

Еще один сегодняшний орнитологический праздник - Всемирный день мигрирующих птиц. 

Только в 1822 году ученые окончательно пришли к выводу, что есть виды птиц, которые меняют ареал обитания в определенные времена года.

Самая длинная миграция среди животных у буревестника серого - все путешествие длится более 6 месяцев и охватывает в среднем 64 тысяч километров. Сивки бурокрылые непрерывно летят в течение 35 часов с Аляски на Гавайи. Чтобы завершить этот невероятный перелет, они развивают среднюю скорость до 100 км/ч.

Многие птицы мигрируют на больших высотах. Гуси горные летят над Гималаями на высоте около 9 тыс. метров! Пилоты наблюдали лебедей-кликунов на высоте 8230 метров, и даже такие общераспространенные виды как кряквы тоже замечены выше 6400 метров.

Свой профессиональный, хоть и неофициальный, праздник 12 октября во многих странах, в том числе и в Украине   отмечают экономисты.

Термин «экономика» IV появился в  веке до н.э. в древней Греции. Тогда он означал искусство ведения домашнего хозяйства.

Постепенно экономика приобретала более широкое значение как для людей, так и для государств. В XVI веке в Европе начали появляться первые экономические школы.

Родоначальником современной экономической теории считается шотландский ученый Адам Смит.

В некоторых странах Северной и Южной Америки сегодня отмечается День Колумба.

Именно 12 октября 1492 года по григорианскому календарю итальянский мореплаватель Христофор Колумб прибыл к острову Сан-Сальвадор на Багамах. Хотя тогда Колумб полагал, что высадился на берег Индии.

С 1996 года 12 октября проходят мероприятия посвященные Всемирному дню борьбы с артритом - заболеванием суставов, которое имеет воспалительную природу.  

По статистике, примерно каждый 100 человек на планете страдает от артрита. Примерно через шесть лет после диагностирования болезни 50% пациентов становятся нетрудоспособными.

Чаще всего артрит диагностируется у трудоспособных женщин и мужчин в возрасте 30-50 лет.

Также во вторую субботу октября можно присоединиться к Всемирному дню хосписов и паллиативной помощи.

Сфера паллиативной помощи охватывает большой спектр услуг пациентам, имеющим смертельные заболевания, чаще всего - на последней стадии. Ее принципы базируются на избавлении боли, улучшении качества жизни, психологической и социальной помощи. Специалисты стараются поддержать как можно более полноценную жизнь больных в последние недели или дни их жизни. При этом, собственно лечением болезни хосписы не занимаются.

Как направление медицины паллиативная помощь была основана в 80-х годах ХХ века. В Украине первые хосписы были открыты только в 1996 году.

По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Прова, Тараха, Андроника.

Трое мужчин проповедовали учение Господа в Римской империи. Во время усиления гонений на христиан всех троих схватили язычники.

Прова на берегу реки Тибр привязали к столбу, и его съели дикие звери. Тараха и Андроника после жестоких пыток тоже казнили.

Именины 12 октября празднуют Тарас, Богдан, Александр, Иван, Денис, Николай.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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